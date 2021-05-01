Сенатор Косачев рассказал, как долго США планируют давить на Россию
05:13 01.05.2021 (обновлено: 05:14 01.05.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сторонники и авторы методик давления на Россию оказывают влияние на президента США Джо Байдена, а это сказывается на внешнеполитических решениях Вашингтона, заявил "Парламентской газете" вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
По его мнению, в американской власти есть люди, уверенные, что давление на Москву эффективно и перспективно, однако, как считает сенатор, они ошибаются.
"И думаю, что такая ситуация в Америке надолго. Антироссийская политика там зависима от колоссального объема решений, принятых в законодательстве США. А такие шаги исправляются в Штатах очень и очень сложно", — пояснил Косачев.
Представитель Совфеда также назвал решение американского посольства в Москве сократить обслуживание россиян демонстрацией раздражения ответными мерами России на недружественные действия США.
"Предполагаю, это демонстрация недовольства Белого дома решением России запретить американской дипмиссии нанимать на работу россиян", — высказался сенатор.
При этом реакция Вашингтона говорит о том, что не привлекая россиян, "они не смогут обеспечить нормальную работу на консульском направлении", уточнил Косачев.
Посольство Соединенных Штатов в России с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные документы, за исключением дипломатических поездок. Консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовали покинуть страну до 15 июня.