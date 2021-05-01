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Сенатор Косачев рассказал, как долго США планируют давить на Россию
Сенатор Косачев рассказал, как долго США планируют давить на Россию
Сторонники и авторы методик давления на Россию оказывают влияние на президента США Джо Байдена, а это сказывается на внешнеполитических решениях Вашингтона,... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T05:13
2021-05-01T05:14
россия
константин косачев
джо байден
москва
сша
в мире
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В Совфеде рассказали, как долго США планируют давить на Россию
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сторонники и авторы методик давления на Россию оказывают влияние на президента США Джо Байдена, а это сказывается на внешнеполитических решениях Вашингтона, заявил "Парламентской газете" вице-спикер Совфеда Константин Косачев.По его мнению, в американской власти есть люди, уверенные, что давление на Москву эффективно и перспективно, однако, как считает сенатор, они ошибаются.Представитель Совфеда также назвал решение американского посольства в Москве сократить обслуживание россиян демонстрацией раздражения ответными мерами России на недружественные действия США.При этом реакция Вашингтона говорит о том, что не привлекая россиян, "они не смогут обеспечить нормальную работу на консульском направлении", уточнил Косачев.Посольство Соединенных Штатов в России с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные документы, за исключением дипломатических поездок. Консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовали покинуть страну до 15 июня.
https://ria.ru/20210430/posolstvo-1730669481.html
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россия, константин косачев, джо байден, москва, сша, в мире

Сенатор Косачев рассказал, как долго США планируют давить на Россию

05:13 01.05.2021 (обновлено: 05:14 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сторонники и авторы методик давления на Россию оказывают влияние на президента США Джо Байдена, а это сказывается на внешнеполитических решениях Вашингтона, заявил "Парламентской газете" вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
По его мнению, в американской власти есть люди, уверенные, что давление на Москву эффективно и перспективно, однако, как считает сенатор, они ошибаются.
"И думаю, что такая ситуация в Америке надолго. Антироссийская политика там зависима от колоссального объема решений, принятых в законодательстве США. А такие шаги исправляются в Штатах очень и очень сложно", — пояснил Косачев.
Представитель Совфеда также назвал решение американского посольства в Москве сократить обслуживание россиян демонстрацией раздражения ответными мерами России на недружественные действия США.
"Предполагаю, это демонстрация недовольства Белого дома решением России запретить американской дипмиссии нанимать на работу россиян", — высказался сенатор.
При этом реакция Вашингтона говорит о том, что не привлекая россиян, "они не смогут обеспечить нормальную работу на консульском направлении", уточнил Косачев.
Посольство Соединенных Штатов в России с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные документы, за исключением дипломатических поездок. Консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовали покинуть страну до 15 июня.
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РоссияКонстантин КосачевДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
 
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