https://ria.ru/20210501/davlenie-1730798080.html

Сенатор Косачев рассказал, как долго США планируют давить на Россию

Сенатор Косачев рассказал, как долго США планируют давить на Россию

Сторонники и авторы методик давления на Россию оказывают влияние на президента США Джо Байдена, а это сказывается на внешнеполитических решениях Вашингтона,... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T05:13

2021-05-01T05:13

2021-05-01T05:14

россия

константин косачев

джо байден

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сша

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В Совфеде рассказали, как долго США планируют давить на Россию

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сторонники и авторы методик давления на Россию оказывают влияние на президента США Джо Байдена, а это сказывается на внешнеполитических решениях Вашингтона, заявил "Парламентской газете" вице-спикер Совфеда Константин Косачев.По его мнению, в американской власти есть люди, уверенные, что давление на Москву эффективно и перспективно, однако, как считает сенатор, они ошибаются.Представитель Совфеда также назвал решение американского посольства в Москве сократить обслуживание россиян демонстрацией раздражения ответными мерами России на недружественные действия США.При этом реакция Вашингтона говорит о том, что не привлекая россиян, "они не смогут обеспечить нормальную работу на консульском направлении", уточнил Косачев.Посольство Соединенных Штатов в России с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные документы, за исключением дипломатических поездок. Консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовали покинуть страну до 15 июня.

https://ria.ru/20210430/posolstvo-1730669481.html

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россия, константин косачев, джо байден, москва, сша, в мире