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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210501/bogosluzhenie-1730875786.html
В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение
В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение
Патриаршее пасхальное богослужение началось в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T23:45
2021-05-01T23:48
религия и мировоззрение
русская православная церковь
москва
общество
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Патриаршее пасхальное богослужение началось в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию. Прямая трансляция богослужения доступна на телеканалах "Первый", "Россия 1" и "Спас", уточняется на сайте Русской православной церкви.События Воскресения Христова описываются так: последовательницы Иисуса Христа пришли к его могиле, чтобы помазать тело ритуальным маслом. Ангел, спустившийся с неба, отверз камень, закрывавший гробницу, и возвестил о воскресении Спасителя. А позже он сам являлся людям.Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отметил в проповеди в субботу патриарх Московский и вся Руси Кирилл, тем самым Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу".Богослужение в Пасху начинается примерно за полчаса до полуночи. В начале совершается пасхальная полунощница. В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!". После этого двери открываются, и Крестный ход входит в храм. Крестный ход символизирует жен мироносиц, которые пошли ко гробу Господа. После крестного хода совершается короткое богослужение - пасхальная заутреня, на которой постоянно совершается каждение и возгласы "Христос воскресе!" - и ответ всего народа "Воистину воскресе!". По окончании заутрени духовенство переодевается в красное облачение и совершает божественную литургию. Однако сама Пасха на этом не заканчивается – это же богослужение повторяется в течение недели после дня Воскресения Христова. Сам же праздник отмечают в Церкви в течение 40 дней.
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русская православная церковь, москва, общество

В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

23:45 01.05.2021 (обновлено: 23:48 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя в Москве до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли"
Храм Христа Спасителя в Москве до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Патриаршее пасхальное богослужение началось в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию. Прямая трансляция богослужения доступна на телеканалах "Первый", "Россия 1" и "Спас", уточняется на сайте Русской православной церкви.
События Воскресения Христова описываются так: последовательницы Иисуса Христа пришли к его могиле, чтобы помазать тело ритуальным маслом. Ангел, спустившийся с неба, отверз камень, закрывавший гробницу, и возвестил о воскресении Спасителя. А позже он сам являлся людям.
Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отметил в проповеди в субботу патриарх Московский и вся Руси Кирилл, тем самым Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу".
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Богослужение в Пасху начинается примерно за полчаса до полуночи. В начале совершается пасхальная полунощница. В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!". После этого двери открываются, и Крестный ход входит в храм. Крестный ход символизирует жен мироносиц, которые пошли ко гробу Господа. После крестного хода совершается короткое богослужение - пасхальная заутреня, на которой постоянно совершается каждение и возгласы "Христос воскресе!" - и ответ всего народа "Воистину воскресе!". По окончании заутрени духовенство переодевается в красное облачение и совершает божественную литургию. Однако сама Пасха на этом не заканчивается – это же богослужение повторяется в течение недели после дня Воскресения Христова. Сам же праздник отмечают в Церкви в течение 40 дней.
 
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