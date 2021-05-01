https://ria.ru/20210501/bogosluzhenie-1730875786.html

В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

Патриаршее пасхальное богослужение началось в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T23:45

2021-05-01T23:45

2021-05-01T23:48

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Патриаршее пасхальное богослужение началось в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию. Прямая трансляция богослужения доступна на телеканалах "Первый", "Россия 1" и "Спас", уточняется на сайте Русской православной церкви.События Воскресения Христова описываются так: последовательницы Иисуса Христа пришли к его могиле, чтобы помазать тело ритуальным маслом. Ангел, спустившийся с неба, отверз камень, закрывавший гробницу, и возвестил о воскресении Спасителя. А позже он сам являлся людям.Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отметил в проповеди в субботу патриарх Московский и вся Руси Кирилл, тем самым Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу".Богослужение в Пасху начинается примерно за полчаса до полуночи. В начале совершается пасхальная полунощница. В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!". После этого двери открываются, и Крестный ход входит в храм. Крестный ход символизирует жен мироносиц, которые пошли ко гробу Господа. После крестного хода совершается короткое богослужение - пасхальная заутреня, на которой постоянно совершается каждение и возгласы "Христос воскресе!" - и ответ всего народа "Воистину воскресе!". По окончании заутрени духовенство переодевается в красное облачение и совершает божественную литургию. Однако сама Пасха на этом не заканчивается – это же богослужение повторяется в течение недели после дня Воскресения Христова. Сам же праздник отмечают в Церкви в течение 40 дней.

https://ria.ru/20210501/ogon-1730868008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, москва, общество