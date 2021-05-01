https://ria.ru/20210501/blinken-1730797089.html

Госсекретарь Блинкен: США стремятся к конструктивным отношениям с Россией

Госсекретарь Блинкен: США стремятся к конструктивным отношениям с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал в Twitter решение Москвы ввести список граждан Евросоюза с запретом на въезд в Россию. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T03:39

2021-05-01T03:39

2021-05-01T09:16

россия

давид сассоли

европарламент

вера юрова

энтони блинкен

европейский совет

сша

в мире

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал в Twitter решение Москвы ввести список граждан Евросоюза с запретом на въезд в Россию.Глава Госдепа оставил соответствующий комментарий в ретвите записи со страницы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с осуждением контрмер России.В частности, глава американской дипломатии высказал мнение, что Москва таким способом пытается "запугать критиков".Контрмеры МосквыРанее МИД опубликовал на своем сайте фамилии восьми граждан стран Евросоюза, в том числе представителей официальных структур ЕС, которым запретили въезд в Россию. В черный список вошли глава Европарламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.В МИД подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на ранее введенные санкции ЕС против россиян 2 и 22 марта.Позднее появилась публикация совместного заявления глав Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента, которые считают, что меры Москвы против еврочиновников не имеют под собой оснований и направлены против всего Евросоюза.Брюссель 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального.В черный список попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.Позднее, 22 марта, главы МИД стран ЕС расширили этот перечень, в него попали Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что политика санкций против России не достигает цели.

https://ria.ru/20210427/diplomatiya-1730046950.html

https://ria.ru/20210430/bayden-1730781260.html

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россия, давид сассоли, европарламент, вера юрова, энтони блинкен, европейский совет, сша, в мире