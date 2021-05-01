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В горах КБР девушка погибла на аттракционе по роупджампингу
В горах КБР девушка погибла на аттракционе по роупджампингу
Следователи в Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку по факту гибели девушки на аттракционе по роупджампингу (прыжкам на альпинистских веревках с... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T17:41
2021-05-01T17:41
2021-05-01T21:52
россия
чегемский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 1 мая — РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку по факту гибели девушки на аттракционе по роупджампингу (прыжкам на альпинистских веревках с высоких объектов) в горах в Чегемском районе республики, сообщает СУ СК России по региону.Отмечается, что следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшей.По данным регионального МЧС, погибшая — жительница Пятигорска 1998 года рождения.
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россия, чегемский район, происшествия