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Туризм
https://ria.ru/20210501/aeroport-1730815044.html
Более двух тысяч человек застряли в аэропорту Сочи из-за непогоды
Более двух тысяч человек застряли в аэропорту Сочи из-за непогоды
Более 2 тысяч человек ожидают вылета в международном аэропорту Сочи после того, как более двух десятков рейсов минувшей ночью из-за погодных условий не смогли... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:01
2021-05-01T11:01
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СОЧИ, 1 мая - РИА Новости. Более 2 тысяч человек ожидают вылета в международном аэропорту Сочи после того, как более двух десятков рейсов минувшей ночью из-за погодных условий не смогли прибыть в город, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.Уточняется, что 21 рейс этой ночью не смог прибыть в пункт назначения. Низкая облачность в районе аэропорта с 21.00 не позволяла экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы."Аэропорт Сочи возобновил прием воздушных судов. Видимость в районе аэродрома улучшилась... Часть воздушных судов находятся в пунктах вылета. Аэропорт Сочи максимально усилился и готов к обслуживанию с запредельной нагрузкой, чтобы выйти в расписание. Вылета в Сочи из других аэропортов ожидают 22 рейса. В терминале аэропорта в настоящее время ожидают вылета более 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.Также в пресс-службе отметили, что в настоящий момент ожидается прибытие еще около 2 тысяч человек. Со всеми пассажирами работают представители авиакомпаний."В связи с изменениями в расписании аэропорт рекомендует уточнять время прибытия и вылета рейсов на онлайн табло и в авиакомпаниях", - сказали представители аэропорта.
https://ria.ru/20210426/sochi-1729952960.html
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адлер, новости - туризм, сочи

Более двух тысяч человек застряли в аэропорту Сочи из-за непогоды

11:01 01.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на аэропорт в Сочи
Вид на аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СОЧИ, 1 мая - РИА Новости. Более 2 тысяч человек ожидают вылета в международном аэропорту Сочи после того, как более двух десятков рейсов минувшей ночью из-за погодных условий не смогли прибыть в город, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Уточняется, что 21 рейс этой ночью не смог прибыть в пункт назначения. Низкая облачность в районе аэропорта с 21.00 не позволяла экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы.
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"Аэропорт Сочи возобновил прием воздушных судов. Видимость в районе аэродрома улучшилась... Часть воздушных судов находятся в пунктах вылета. Аэропорт Сочи максимально усилился и готов к обслуживанию с запредельной нагрузкой, чтобы выйти в расписание. Вылета в Сочи из других аэропортов ожидают 22 рейса. В терминале аэропорта в настоящее время ожидают вылета более 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе отметили, что в настоящий момент ожидается прибытие еще около 2 тысяч человек. Со всеми пассажирами работают представители авиакомпаний.
"В связи с изменениями в расписании аэропорт рекомендует уточнять время прибытия и вылета рейсов на онлайн табло и в авиакомпаниях", - сказали представители аэропорта.
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