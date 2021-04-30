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Философ Жижек вызвал Бастрыкина на дебаты
Философ Жижек вызвал Бастрыкина на дебаты
Словенский философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу Следственного комитета Александра Бастрыкина из-за дела студенческого журнала DOXA. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T21:14
2021-04-30T21:38
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
общество
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Словенский философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу Следственного комитета Александра Бастрыкина из-за дела студенческого журнала DOXA.Его видеообращение издание опубликовало в своем YouTube-канале.Жижек пояснил, что Бастрыкин, по его мнению, "координирует действия правоохранительных органов по отношению к DOXA"."Он (Бастрыкин. — Прим. ред.), как я изучил, образованный человек, опубликовал множество статей и так далее. И было бы хорошо подискутировать с ним об этих убеждениях. Бросаю ему вызов в духе взаимного уважения, поскольку я искренне беспокоюсь о России", — сказал философ.Редакторов студенческого журнала DOXA Наталью Тышкевич, Армена Арамяна, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина обвиняют в "склонении или вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность". Речь идет о призывах участвовать в несанкционированных акциях.По этой статье может грозить до трех лет лишения свободы, свою вину молодые люди отрицают.Басманный суд назначил журналистам меру пресечения в виде запрета определенных действий. Фигурантам до 14 июня нельзя покидать дом, пользоваться средствами связи и выходить в интернет, кроме экстренных случаев. Позднее им разрешили двухчасовые прогулки.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество

Философ Жижек вызвал Бастрыкина на дебаты

21:14 30.04.2021 (обновлено: 21:38 30.04.2021)
 
© Organic FilmsКадр из фильма "Киногид извращенца: Идеология"
Кадр из фильма Киногид извращенца: Идеология - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Organic Films
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Словенский философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу Следственного комитета Александра Бастрыкина из-за дела студенческого журнала DOXA.
Его видеообращение издание опубликовало в своем YouTube-канале.
Жижек пояснил, что Бастрыкин, по его мнению, "координирует действия правоохранительных органов по отношению к DOXA".
"Он (Бастрыкин. — Прим. ред.), как я изучил, образованный человек, опубликовал множество статей и так далее. И было бы хорошо подискутировать с ним об этих убеждениях. Бросаю ему вызов в духе взаимного уважения, поскольку я искренне беспокоюсь о России", — сказал философ.
Сотрудники ФСИН доставили сотрудников редакции независимого студенческого журнала DOXA в Басманный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 14:13
В Кремле отреагировали на ситуацию вокруг издания DOXA
Редакторов студенческого журнала DOXA Наталью Тышкевич, Армена Арамяна, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина обвиняют в "склонении или вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность". Речь идет о призывах участвовать в несанкционированных акциях.
По этой статье может грозить до трех лет лишения свободы, свою вину молодые люди отрицают.
Басманный суд назначил журналистам меру пресечения в виде запрета определенных действий. Фигурантам до 14 июня нельзя покидать дом, пользоваться средствами связи и выходить в интернет, кроме экстренных случаев. Позднее им разрешили двухчасовые прогулки.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинОбщество
 
 
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