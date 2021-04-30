https://ria.ru/20210430/zhizhek-1730779102.html

Философ Жижек вызвал Бастрыкина на дебаты

Философ Жижек вызвал Бастрыкина на дебаты

Словенский философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу Следственного комитета Александра Бастрыкина из-за дела студенческого журнала DOXA. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T21:14

2021-04-30T21:14

2021-04-30T21:38

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

общество

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Словенский философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу Следственного комитета Александра Бастрыкина из-за дела студенческого журнала DOXA.Его видеообращение издание опубликовало в своем YouTube-канале.Жижек пояснил, что Бастрыкин, по его мнению, "координирует действия правоохранительных органов по отношению к DOXA"."Он (Бастрыкин. — Прим. ред.), как я изучил, образованный человек, опубликовал множество статей и так далее. И было бы хорошо подискутировать с ним об этих убеждениях. Бросаю ему вызов в духе взаимного уважения, поскольку я искренне беспокоюсь о России", — сказал философ.Редакторов студенческого журнала DOXA Наталью Тышкевич, Армена Арамяна, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина обвиняют в "склонении или вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность". Речь идет о призывах участвовать в несанкционированных акциях.По этой статье может грозить до трех лет лишения свободы, свою вину молодые люди отрицают.Басманный суд назначил журналистам меру пресечения в виде запрета определенных действий. Фигурантам до 14 июня нельзя покидать дом, пользоваться средствами связи и выходить в интернет, кроме экстренных случаев. Позднее им разрешили двухчасовые прогулки.

https://ria.ru/20210415/doxa-1728405711.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество