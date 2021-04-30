https://ria.ru/20210430/zelenskiy-1730606381.html
Политолог предложил Зеленскому новое место для встречи с Путиным
Политолог предложил Зеленскому новое место для встречи с Путиным
Политолог Дмитрий Родионов в беседе с Пятым каналом прокомментировал предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским варианты для встречи с российским... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T05:38
2021-04-30T05:38
2021-04-30T11:15
дмитрий родионов
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
владимир путин
москва
ватикан
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Зеленскому предложили неожиданное место для встречи с Путиным
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728288385_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a1d605e646486a625c31ea0e7cb16bca.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Политолог Дмитрий Родионов в беседе с Пятым каналом прокомментировал предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским варианты для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.Последние высказывания Зеленского он назвал "полетом фантазии".По его мнению, украинский президент хочет создать для своей аудитории картину, согласно которой "он предлагает, а Путин отказывается". Однако на самом деле, считает политолог, Зеленскому не о чем говорить с российским лидером.Сам Зеленский сперва предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", а затем в интервью римской газете La Repubblica заявил, что оптимальным местом такой встречи мог бы стать Ватикан.Президент России, со своей стороны, отметил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, а уже затем — с Кремлем. При этом он выразил готовность принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку.
https://ria.ru/20210429/vstrecha-1730414429.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
москва
ватикан
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728288385_0:0:2498:1873_1920x0_80_0_0_4f75b04cc1c84a8dd14da8a0ac5ce258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий родионов, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, москва, ватикан, украина, в мире