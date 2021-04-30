https://ria.ru/20210430/zelenskiy-1730606381.html

Политолог предложил Зеленскому новое место для встречи с Путиным

Политолог предложил Зеленскому новое место для встречи с Путиным

Политолог Дмитрий Родионов в беседе с Пятым каналом прокомментировал предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским варианты для встречи с российским... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T05:38

2021-04-30T05:38

2021-04-30T11:15

дмитрий родионов

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир зеленский

владимир путин

москва

ватикан

украина

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Зеленскому предложили неожиданное место для встречи с Путиным

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Политолог Дмитрий Родионов в беседе с Пятым каналом прокомментировал предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским варианты для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.Последние высказывания Зеленского он назвал "полетом фантазии".По его мнению, украинский президент хочет создать для своей аудитории картину, согласно которой "он предлагает, а Путин отказывается". Однако на самом деле, считает политолог, Зеленскому не о чем говорить с российским лидером.Сам Зеленский сперва предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", а затем в интервью римской газете La Repubblica заявил, что оптимальным местом такой встречи мог бы стать Ватикан.Президент России, со своей стороны, отметил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, а уже затем — с Кремлем. При этом он выразил готовность принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку.

https://ria.ru/20210429/vstrecha-1730414429.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

москва

ватикан

украина

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