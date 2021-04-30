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Политолог предложил Зеленскому новое место для встречи с Путиным
Политолог предложил Зеленскому новое место для встречи с Путиным
Политолог Дмитрий Родионов в беседе с Пятым каналом прокомментировал предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским варианты для встречи с российским... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T05:38
2021-04-30T11:15
дмитрий родионов
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
владимир путин
москва
ватикан
украина
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Зеленскому предложили неожиданное место для встречи с Путиным
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Политолог Дмитрий Родионов в беседе с Пятым каналом прокомментировал предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским варианты для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.Последние высказывания Зеленского он назвал "полетом фантазии".По его мнению, украинский президент хочет создать для своей аудитории картину, согласно которой "он предлагает, а Путин отказывается". Однако на самом деле, считает политолог, Зеленскому не о чем говорить с российским лидером.Сам Зеленский сперва предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", а затем в интервью римской газете La Repubblica заявил, что оптимальным местом такой встречи мог бы стать Ватикан.Президент России, со своей стороны, отметил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, а уже затем — с Кремлем. При этом он выразил готовность принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку.
https://ria.ru/20210429/vstrecha-1730414429.html
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дмитрий родионов, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, москва, ватикан, украина, в мире

Политолог предложил Зеленскому новое место для встречи с Путиным

05:38 30.04.2021 (обновлено: 11:15 30.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Политолог Дмитрий Родионов в беседе с Пятым каналом прокомментировал предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским варианты для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Последние высказывания Зеленского он назвал "полетом фантазии".

"То он предлагал в Донбассе встретиться, то в Ватикане. Давайте рассмотрим Мекку, Тибет — что еще у нас есть из религиозных центров?" — сказал Родионов.

По его мнению, украинский президент хочет создать для своей аудитории картину, согласно которой "он предлагает, а Путин отказывается". Однако на самом деле, считает политолог, Зеленскому не о чем говорить с российским лидером.

"Зеленский начинает придумывать какие-то отговорки. <…> Давайте еще придумаем на дне Марианской впадины встретиться или на МКС. Что за бред? До тех пор, пока Зеленский не будет выполнять Минские соглашения, Донбасс не будет обсуждаться в принципе с Путиным", — заключил эксперт.

Сам Зеленский сперва предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", а затем в интервью римской газете La Repubblica заявил, что оптимальным местом такой встречи мог бы стать Ватикан.
Президент России, со своей стороны, отметил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, а уже затем — с Кремлем. При этом он выразил готовность принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку.
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Дмитрий РодионовРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваВатиканУкраинаВ мире
 
 
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