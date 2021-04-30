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СК попросил о запрете определенных действий для адвоката Павлова
СК попросил о запрете определенных действий для адвоката Павлова
СК просит о запрете определенных действий для адвоката Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении данных следствия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:24
2021-04-30T18:58
россия
следственный комитет россии (ск рф)
иван павлов
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. СК просит о запрете определенных действий для адвоката Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении данных следствия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия о мере пресечения, Ирина Софинская.Как пояснила пресс-секретарь, следствие просит возложить на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, запретить ему общаться со свидетелями по делу.Павлов ранее сообщил, что СК предъявил ему обвинение в разглашении данных предварительного расследования дела о госизмене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.Из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, в суд допустят только участников процесса.
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Адвокат Сафронова после визита в СК: "Вышел в статусе обвиняемого"
Адвокат Павлов заявил, что ему предъявлено обвинение в разглашении данных следствия по делу Сафронова (статья 310 УК не предполагает лишения свободы).
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россия, следственный комитет россии (ск рф), иван павлов, происшествия

СК попросил о запрете определенных действий для адвоката Павлова

16:24 30.04.2021 (обновлено: 18:58 30.04.2021)
 
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. СК просит о запрете определенных действий для адвоката Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении данных следствия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия о мере пресечения, Ирина Софинская.
Как пояснила пресс-секретарь, следствие просит возложить на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, запретить ему общаться со свидетелями по делу.
"Просит запретить отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет, за исключением использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем и контролирующим органом", - добавила Софинская.
Павлов ранее сообщил, что СК предъявил ему обвинение в разглашении данных предварительного расследования дела о госизмене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
Из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, в суд допустят только участников процесса.
Адвокат Иван Павлов - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 13:18
Федеральная палата адвокатов готова помочь Павлову
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Иван ПавловПроисшествия
 
 
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