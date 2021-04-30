https://ria.ru/20210430/zapret-1730724941.html

СК попросил о запрете определенных действий для адвоката Павлова

СК попросил о запрете определенных действий для адвоката Павлова

СК просит о запрете определенных действий для адвоката Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении данных следствия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:24

2021-04-30T16:24

2021-04-30T18:58

россия

следственный комитет россии (ск рф)

иван павлов

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. СК просит о запрете определенных действий для адвоката Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении данных следствия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия о мере пресечения, Ирина Софинская.Как пояснила пресс-секретарь, следствие просит возложить на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, запретить ему общаться со свидетелями по делу.Павлов ранее сообщил, что СК предъявил ему обвинение в разглашении данных предварительного расследования дела о госизмене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.Из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, в суд допустят только участников процесса.

https://ria.ru/20210430/pomosch-1730672264.html

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2021

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Адвокат Сафронова после визита в СК: "Вышел в статусе обвиняемого" Адвокат Павлов заявил, что ему предъявлено обвинение в разглашении данных следствия по делу Сафронова (статья 310 УК не предполагает лишения свободы). 2021-04-30T16:24 true PT1M40S

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россия, следственный комитет россии (ск рф), иван павлов, происшествия