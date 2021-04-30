https://ria.ru/20210430/zakon-1730708712.html

В РПЦ попросили уточнить закон о просветительской деятельности

В РПЦ попросили уточнить закон о просветительской деятельности

Вопросов к нормативным актам в сфере просвещения у традиционных конфессий много, заявил РИА Новости член Общественной палаты, глава Синодального отдела... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:18

2021-04-30T15:18

2021-04-30T15:18

религия и мировоззрение

россия

московский патриархат

александр точенов

владимир легойда

русская православная церковь

владимир путин

просвещение

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вопросов к нормативным актам в сфере просвещения у традиционных конфессий много, заявил РИА Новости член Общественной палаты, глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.В Общественной палате России в четверг прошло обсуждение проекта постановления правительства "Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности". Ранее ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов сообщил в своем блоге на официальном сайте организации, что совет внимательно изучит проект и даст свое заключение. По его словам, есть опасения, что авторы проекта создают вольно или невольно условия для того, чтобы "век просвещения закончился".Легойда отметил, что, как показало обсуждение в Общественной палате, "есть вопросы к нормативному регулированию данной сферы"."У представителей традиционных религий возникает много вопросов к нормативным документам по данному предмету (просвещению - ред.). Ведь деятельность религиозных организаций, называясь просветительской, имеет свои особенности. Следовательно, было бы крайне странно, если, например, воскресные школы, равно как подобные программы обучения других традиционных религий, подпадут под столь жесткое регулирование", - сказал Легойда.При этом, отметил он, часть вопросов "была снята по итогам состоявшегося заинтересованного обсуждения, другие - пока остаются". "Считаю крайне важным продолжить дискуссию этой теме", - подчеркнул представитель РПЦ.В целом же, по его словам, регулирование просветительской деятельности "имеет законную и разумную цель". "Просвещение в наши дни не без оснований воспринимается не столь некритично, как это было во времена французских энциклопедистов. Человека можно "просветить" так, что он потеряет всякое представление о гражданской, а то и нравственной идентичности", - заключил собеседник агентства.В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие "просветительская деятельность" в законе об образовании. Согласно документу, под понятием "просветительская деятельность" следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".Закон запрещает использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов.Федеральные органы власти в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".Предусмотрено, что заключение образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами (кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам) "осуществляется при наличии заключения Минобрнауки России или Минпросвещения России". При этом федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие образовательные организации.

https://ria.ru/20210429/prosveschenie-1730472161.html

https://ria.ru/20210427/zakonoproekt-1730137705.html

https://ria.ru/20210428/paskha-1730293617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московский патриархат, александр точенов, владимир легойда, русская православная церковь, владимир путин, просвещение