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https://ria.ru/20210430/zakharova-1730782237.html
Захарова ответила на слова спикера Европарламента о российской угрозе
Захарова ответила на слова спикера Европарламента о российской угрозе
Официальный представитель МИД Мария Захарова предельно лаконично отреагировала на слова спикера Европарламента Давида Сассоли, которому запретили въезд в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T22:02
2021-04-30T23:31
россия
давид сассоли
европарламент
вера юрова
мария захарова
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова предельно лаконично отреагировала на слова спикера Европарламента Давида Сассоли, которому запретили въезд в Россию.Так, европейский чиновник заявил, что включение в черный список не остановит его в деле защиты прав человека. "Угрозы не заставят нас молчать", — добавил он.Ранее в пятницу МИД опубликовал на своем сайте фамилии восьми граждан стран Евросоюза, в том числе представителей официальных структур ЕС, которым запретили въезд в Россию. В черный список вошел и Сассоли.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на ранее введенные санкции ЕС против россиян 2 и 22 марта.Позднее было опубликовано совместное заявление глав Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента, которые считают, что меры Москвы против еврочиновников не имеют под собой оснований и направлены против всего Евросоюза.Брюссель 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального.В черный список попали председатель СК Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.Позднее, 22 марта, главы МИД стран ЕС расширили этот перечень, в него попали Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что политика санкций против России не достигает цели.
https://ria.ru/20210430/evrosoyuz-1730752548.html
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россия, давид сассоли, европарламент, вера юрова, мария захарова, еврокомиссия, в мире

Захарова ответила на слова спикера Европарламента о российской угрозе

22:02 30.04.2021 (обновлено: 23:31 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова предельно лаконично отреагировала на слова спикера Европарламента Давида Сассоли, которому запретили въезд в Россию.
Так, европейский чиновник заявил, что включение в черный список не остановит его в деле защиты прав человека. "Угрозы не заставят нас молчать", — добавил он.
"1) Нас тоже. 2) А мы разве угрожали?" — написала Захарова в Facebook.
Ранее в пятницу МИД опубликовал на своем сайте фамилии восьми граждан стран Евросоюза, в том числе представителей официальных структур ЕС, которым запретили въезд в Россию. В черный список вошел и Сассоли.
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МИД назвал истинную цель санкций Евросоюза
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на ранее введенные санкции ЕС против россиян 2 и 22 марта.
Позднее было опубликовано совместное заявление глав Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента, которые считают, что меры Москвы против еврочиновников не имеют под собой оснований и направлены против всего Евросоюза.
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Брюссель 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального.
В черный список попали председатель СК Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
Позднее, 22 марта, главы МИД стран ЕС расширили этот перечень, в него попали Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".
Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что политика санкций против России не достигает цели.
 
РоссияДавид СассолиЕвропарламентВера ЮроваМария ЗахароваЕврокомиссияВ мире
 
 
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