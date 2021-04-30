https://ria.ru/20210430/zakharova-1730710475.html

Захарова ответила на угрозы США из-за применения закона о СМИ-иноагентах

Захарова ответила на угрозы США из-за применения закона о СМИ-иноагентах

Москва ожидает от действующих в России американских медиа соблюдения законов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на фоне угроз... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:27

2021-04-30T15:27

2021-04-30T17:01

france 24

нед прайс

мария захарова

министерство юстиции сша

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

сша

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Москва ожидает от действующих в России американских медиа соблюдения законов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на фоне угроз Госдепа из-за "Радио Свобода"*.В четверг представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США ответят на возможное прекращение работы "Радио Свобода"*, которое в России признали иноагентом."Ни о каком препятствовании работе журналистов в России речи не идет — американским властям не надо никого обманывать, вбрасывая подобную дезинформацию. Как и раньше, приветствуем профессиональную деятельность американских медиа в нашей стране, поскольку искренне верим, что плюрализм СМИ является неотъемлемым элементом полноценного демократического общества", — написала Захарова на своей странице в Facebook.При этом она подчеркнула, что не Москва стала инициатором подобных мер. Представитель МИД напомнила о куда более жестких ограничениях, которые Вашингтон принял в отношении RT и их партнеров."Власти США, вероятно, также не задумывались о свободе слова, когда подвергали наших корреспондентов допросам и неподобающему обращению", — написала Захарова.По ее словам, любая критика Москвы со стороны Вашингтона в этом контексте выглядит не иначе как пропаганда или просто вранье."Господин Прайс, со своей стороны обещаю договориться с Маргаритой Симоньян о направлении всему коллективу "Радио Свобода/Свободная Европа"* маек RT с надписью "Иностранный агент". Считайте это знаком моральной поддержки американским журналистам", — резюмировала Захарова.Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА Новости, что общая сумма штрафов "Радио Свобода"* за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превысила 53 миллиона рублей. Представители ООО "РСЕ/РС"* обжаловали в Тверском районном суде Москвы 150 постановлений мирового судьи.По закону "О средствах массовой информации", материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Это позволяет предупредить читателя, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.В американском списке иностранных агентов находится RT America. Министерство юстиции США внесло туда телеканал в 2017 году по закону от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также внесли в список иноагентов.В ответ на это Минюст России в 2017 году внес несколько проектов "Радио Свобода"* в реестр СМИ — иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe / Radio Liberty*, которая, в свою очередь, финансируется конгрессом США.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210430/gosduma-1730705411.html

https://ria.ru/20210318/krym-1601900187.html

https://ria.ru/20201214/tsenzura-1589213263.html

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france 24, нед прайс, мария захарова, министерство юстиции сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сша, в мире, россия, москва