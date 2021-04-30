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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210430/zaderzhanie-1730705990.html
В Духовном управлении мусульман прокомментировали задержание Эжаева
В Духовном управлении мусульман прокомментировали задержание Эжаева
Основатель мусульманского издательского дома "Умма" Асламбек Эжаев, арестованный по обвинению в финансировании терроризма, не сотрудничал с Духовным управлением РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:04
2021-04-30T17:53
религия и мировоззрение
религия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Основатель мусульманского издательского дома "Умма" Асламбек Эжаев, арестованный по обвинению в финансировании терроризма, не сотрудничал с Духовным управлением мусульман России и не числится в штате Совета муфтиев России, заявил РИА Новости первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.Ранее СК и ФСБ сообщили, что Эжаев арестован в Москве по обвинению в финансировании террористической организации "Исламское государство"* на 34 миллиона рублей. ФСБ отмечает, что "Умма" – крупнейшее в РФ мусульманское издательство, часть издаваемой им литературы, "запрещенной министерством юстиции Российской Федерации, носит ваххабитский толк, экстремистский характер и пропагандирует идею "всемирного халифата"."С ДУМ РФ Эжаев не сотрудничал, проектов общих не было. И точно в СМР не числится (как сотрудник - ред.)", - сказал Мухетдинов.У Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России один председатель – муфтий Равиль Гайнутдин.По версии следствия, с 2012 года Эжаев "неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования "Исламского государства"*. В дальнейшем он перевел свыше 34 миллиона рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности", отмечают в СК. Эжаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности), и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Кадры задержания Асламбека Эжаева
В Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о финансировании терроризма.
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видео, религия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия
В Духовном управлении мусульман прокомментировали задержание Эжаева
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Основатель мусульманского издательского дома "Умма" Асламбек Эжаев, арестованный по обвинению в финансировании терроризма, не сотрудничал с Духовным управлением мусульман России и не числится в штате Совета муфтиев России, заявил РИА Новости первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.
2021-04-30T15:04
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В Духовном управлении мусульман прокомментировали задержание Эжаева

15:04 30.04.2021 (обновлено: 17:53 30.04.2021)
 
© РИА Новости / ФСБ РФФСБ РФ задержала основателя крупнейшего в России мусульманского издательского дома "Умма" Асламбека Эжаева
ФСБ РФ задержала основателя крупнейшего в России мусульманского издательского дома Умма Асламбека Эжаева - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Основатель мусульманского издательского дома "Умма" Асламбек Эжаев, арестованный по обвинению в финансировании терроризма, не сотрудничал с Духовным управлением мусульман России и не числится в штате Совета муфтиев России, заявил РИА Новости первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.
Ранее СК и ФСБ сообщили, что Эжаев арестован в Москве по обвинению в финансировании террористической организации "Исламское государство"* на 34 миллиона рублей. ФСБ отмечает, что "Умма" – крупнейшее в РФ мусульманское издательство, часть издаваемой им литературы, "запрещенной министерством юстиции Российской Федерации, носит ваххабитский толк, экстремистский характер и пропагандирует идею "всемирного халифата".
"С ДУМ РФ Эжаев не сотрудничал, проектов общих не было. И точно в СМР не числится (как сотрудник - ред.)", - сказал Мухетдинов.
У Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России один председатель – муфтий Равиль Гайнутдин.
По версии следствия, с 2012 года Эжаев "неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования "Исламского государства"*. В дальнейшем он перевел свыше 34 миллиона рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности", отмечают в СК. Эжаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности), и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
Религия и мировоззрениеРелигияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
 
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