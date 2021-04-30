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В Духовном управлении мусульман прокомментировали задержание Эжаева

В Духовном управлении мусульман прокомментировали задержание Эжаева

Основатель мусульманского издательского дома "Умма" Асламбек Эжаев, арестованный по обвинению в финансировании терроризма, не сотрудничал с Духовным управлением РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:04

2021-04-30T15:04

2021-04-30T17:53

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Основатель мусульманского издательского дома "Умма" Асламбек Эжаев, арестованный по обвинению в финансировании терроризма, не сотрудничал с Духовным управлением мусульман России и не числится в штате Совета муфтиев России, заявил РИА Новости первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.Ранее СК и ФСБ сообщили, что Эжаев арестован в Москве по обвинению в финансировании террористической организации "Исламское государство"* на 34 миллиона рублей. ФСБ отмечает, что "Умма" – крупнейшее в РФ мусульманское издательство, часть издаваемой им литературы, "запрещенной министерством юстиции Российской Федерации, носит ваххабитский толк, экстремистский характер и пропагандирует идею "всемирного халифата"."С ДУМ РФ Эжаев не сотрудничал, проектов общих не было. И точно в СМР не числится (как сотрудник - ред.)", - сказал Мухетдинов.У Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России один председатель – муфтий Равиль Гайнутдин.По версии следствия, с 2012 года Эжаев "неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования "Исламского государства"*. В дальнейшем он перевел свыше 34 миллиона рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности", отмечают в СК. Эжаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности), и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

москва

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2021

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Кадры задержания Асламбека Эжаева В Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о финансировании терроризма. 2021-04-30T15:04 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, религия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия