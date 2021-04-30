https://ria.ru/20210430/yunarmiya-1730706137.html
В Тюменской области действуют более 200 отрядов "Юнармии"
В Тюменской области действуют более 200 отрядов "Юнармии"
В муниципалитетах Тюменской области сегодня действуют 211 юнармейских отрядов общей численностью свыше 4,2 тысячи человек; такие данные приведены на рабочей... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:05
2021-04-30T15:05
2021-04-30T15:05
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. В муниципалитетах Тюменской области сегодня действуют 211 юнармейских отрядов общей численностью свыше 4,2 тысячи человек; такие данные приведены на рабочей встрече губернатора региона Александра Моора и заместителя министра обороны РФ, начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Андрея Картаполова.Как сообщает пресс-служба губернатора, встреча была посвящена реализации проектов в сфере патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе."Подготовка молодых людей к военной службе – важная составляющая патриотического воспитания. Эту работу на системной основе проводит в Тюменской области региональный центр допризывной подготовки "Аванпост". Финансирование центра мы обеспечиваем в полном объеме. Кроме того, заботимся о развитии материально-технической базы. Еще шесть подобных центров действуют в городах и районах области", – сообщил на встрече Моор.Всего в военно-патриотических клубах, учреждениях дополнительного образования и юнармейских отрядах подготовку к военной службе проходят более 12 тысяч молодых тюменцев.
https://ria.ru/20210427/tyumen-1730095234.html
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александр моор
ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости
. В муниципалитетах Тюменской области сегодня действуют 211 юнармейских отрядов общей численностью свыше 4,2 тысячи человек; такие данные приведены на рабочей встрече губернатора региона Александра Моора
и заместителя министра обороны РФ, начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Андрея Картаполова.
Как сообщает пресс-служба губернатора, встреча была посвящена реализации проектов в сфере патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.
"Подготовка молодых людей к военной службе – важная составляющая патриотического воспитания. Эту работу на системной основе проводит в Тюменской области региональный центр допризывной подготовки "Аванпост". Финансирование центра мы обеспечиваем в полном объеме. Кроме того, заботимся о развитии материально-технической базы. Еще шесть подобных центров действуют в городах и районах области", – сообщил на встрече Моор.
Всего в военно-патриотических клубах, учреждениях дополнительного образования и юнармейских отрядах подготовку к военной службе проходят более 12 тысяч молодых тюменцев.
Губернатор и замминистра обороны РФ обсудили вопросы, связанные с созданием в регионе учебно-методического центра "Авангард". В ходе поездки Картаполов также примет участие в военно-патриотическом форуме УрФО "Подвиг поколений", посетит центр допризывной подготовки "Аванпост", добавили в пресс-службе.