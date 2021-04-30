"Они над нами смеются". Японцев разозлили российские суда на Курилах
17:36 30.04.2021 (обновлено: 19:47 30.04.2021)
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Читатели японской газеты Hokkaido Shimbun негативно восприняли сообщения о появлении новых российских судов в Охотском море.
Авторы статьи рассказали о планах местных властей запустить грузопассажирский паром "Адмирал Невельской" между Сахалином и Курильскими островами. Как ранее отмечали в пресс-службе правительства Сахалинской области, вскоре на том же направлении начнет курсировать корабль "Павел Леонов".
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Комментаторы сошлись во мнении, что развитие морского сообщения в регионе окончательно "закрепляет острова Южно-Курильской гряды за Россией".
"Россия стремится улучшить условия жизни на островах и закрепляет там свое присутствие", — отметил greenmale66.
"Я тоже согласна с этим. Своими действиями Россия хочет одного: усилить свой контроль над островами", — добавила hitomineye.
Читатель под ником yamadaikenkyuka также возмутился, что у Японии нет суверенитета над этими территориями.
"Японцы забывают о реальности и тешат себя иллюзиями! Поэтому Россия над нами и смеется!" — написал он.
"На вещи нужно смотреть реально. И учиться на уроках истории! Острова нам не вернуть!" — поддержал его 99WmvG8IwrDqxOl.
Отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора, так и не заключенного после окончания Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил — островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году Москва и Токио подписали Совместную декларацию: в ней советская сторона согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако дальнейшие переговоры ни к чему не привели.
Москва не раз подчеркивала, что Токио необходимо в первую очередь признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
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