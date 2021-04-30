https://ria.ru/20210430/yapontsy-1730742238.html

"Они над нами смеются". Японцев разозлили российские суда на Курилах

"Они над нами смеются". Японцев разозлили российские суда на Курилах

Читатели японской газеты Hokkaido Shimbun негативно восприняли сообщения о появлении новых российских судов в Охотском море. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T17:36

2021-04-30T17:36

2021-04-30T19:47

россия

курильские острова

япония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154947/14/1549471419_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf8f7b1633686f788c33ab20e56ffc66.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Читатели японской газеты Hokkaido Shimbun негативно восприняли сообщения о появлении новых российских судов в Охотском море.Авторы статьи рассказали о планах местных властей запустить грузопассажирский паром "Адмирал Невельской" между Сахалином и Курильскими островами. Как ранее отмечали в пресс-службе правительства Сахалинской области, вскоре на том же направлении начнет курсировать корабль "Павел Леонов". Комментаторы сошлись во мнении, что развитие морского сообщения в регионе окончательно "закрепляет острова Южно-Курильской гряды за Россией". "Адмирал Невельской" — это сильный инструмент усиления транспортных связей между Сахалином и тремя северными островами — Итурупом, Кунаширом и Шикотаном", — написал пользователь MichiToyama."Я тоже согласна с этим. Своими действиями Россия хочет одного: усилить свой контроль над островами", — добавила hitomineye. Читатель под ником yamadaikenkyuka также возмутился, что у Японии нет суверенитета над этими территориями. "На вещи нужно смотреть реально. И учиться на уроках истории! Острова нам не вернуть!" — поддержал его 99WmvG8IwrDqxOl.Отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора, так и не заключенного после окончания Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил — островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году Москва и Токио подписали Совместную декларацию: в ней советская сторона согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако дальнейшие переговоры ни к чему не привели.Москва не раз подчеркивала, что Токио необходимо в первую очередь признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210412/kunashir-1727825930.html

https://ria.ru/20210318/ugrozy-1601858127.html

https://ria.ru/20210407/yaponiya-1727281202.html

россия

курильские острова

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курильские острова, япония, в мире