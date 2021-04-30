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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210430/yamal-1730662469.html
Ямал находится в пятерке лидеров по России по темпам вакцинации от COVID
Ямал находится в пятерке лидеров по России по темпам вакцинации от COVID
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) находится в пятерке лидеров по России по темпам вакцинации населения, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:42
2021-04-30T12:42
ямало-ненецкий автономный округ
коронавирус в россии
россия
мария захарова
ямал
ноябрьск
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) находится в пятерке лидеров по России по темпам вакцинации населения, сообщает пресс-служба губернатора региона.В округе создано 74 пункта вакцинации. Накануне мобильные пункты открылись в торгово-развлекательных центрах Нового Уренгоя и Ноябрьска. Особую значимость приобрели организованные выезды в трудовые коллективы, набирает обороты вакцинация маломобильных групп населения на дому.В регионе созданы все условия для максимально комфортного прохождения процедуры, что сказалось и на темпах вакцинации, отмечают власти."Мы очень рады, что жители активно записываются и приходят на вакцинацию и надеемся, что такая тенденция сохранится. У каждого желающего есть возможность успеть сделать прививку до отпуска, позаботиться о себе и о своих близких", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Марии Захаровой.В праздничные дни пункты вакцинации также продолжат работу. Согласно индивидуальному графику будет продолжаться постановка второго компонента вакцины и первичная запись, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20210429/vaktsinatsiya-1730585951.html
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коронавирус в россии, россия, мария захарова, ямал, ноябрьск, общество

Ямал находится в пятерке лидеров по России по темпам вакцинации от COVID

12:42 30.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от COVID-19
Пункт вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) находится в пятерке лидеров по России по темпам вакцинации населения, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Ямал находится в пятерке лидеров по России по темпам вакцинации населения. За сутки вакцину получают 2-2,5 тысячи человек. С начала массовой вакцинации на Ямале прошло около двух месяцев. На сегодняшний день в округе привито свыше 60 тысяч ямальцев. Это составляет 25% от взрослого населения, подлежащего вакцинации", - говорится в сообщении.
В округе создано 74 пункта вакцинации. Накануне мобильные пункты открылись в торгово-развлекательных центрах Нового Уренгоя и Ноябрьска. Особую значимость приобрели организованные выезды в трудовые коллективы, набирает обороты вакцинация маломобильных групп населения на дому.
В регионе созданы все условия для максимально комфортного прохождения процедуры, что сказалось и на темпах вакцинации, отмечают власти.
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"Мы очень рады, что жители активно записываются и приходят на вакцинацию и надеемся, что такая тенденция сохранится. У каждого желающего есть возможность успеть сделать прививку до отпуска, позаботиться о себе и о своих близких", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Марии Захаровой.
В праздничные дни пункты вакцинации также продолжат работу. Согласно индивидуальному графику будет продолжаться постановка второго компонента вакцины и первичная запись, уточняет пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округКоронавирус в РоссииРоссияМария ЗахароваЯмалНоябрьскОбщество
 
 
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