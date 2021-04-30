Ямал находится в пятерке лидеров по России по темпам вакцинации от COVID
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) находится в пятерке лидеров по России по темпам вакцинации населения, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Ямал находится в пятерке лидеров по России по темпам вакцинации населения. За сутки вакцину получают 2-2,5 тысячи человек. С начала массовой вакцинации на Ямале прошло около двух месяцев. На сегодняшний день в округе привито свыше 60 тысяч ямальцев. Это составляет 25% от взрослого населения, подлежащего вакцинации", - говорится в сообщении.
В округе создано 74 пункта вакцинации. Накануне мобильные пункты открылись в торгово-развлекательных центрах Нового Уренгоя и Ноябрьска. Особую значимость приобрели организованные выезды в трудовые коллективы, набирает обороты вакцинация маломобильных групп населения на дому.
В регионе созданы все условия для максимально комфортного прохождения процедуры, что сказалось и на темпах вакцинации, отмечают власти.
"Мы очень рады, что жители активно записываются и приходят на вакцинацию и надеемся, что такая тенденция сохранится. У каждого желающего есть возможность успеть сделать прививку до отпуска, позаботиться о себе и о своих близких", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Марии Захаровой.
В праздничные дни пункты вакцинации также продолжат работу. Согласно индивидуальному графику будет продолжаться постановка второго компонента вакцины и первичная запись, уточняет пресс-служба.