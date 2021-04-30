https://ria.ru/20210430/yamal-1730662469.html

Ямал находится в пятерке лидеров по России по темпам вакцинации от COVID

Ямал находится в пятерке лидеров по России по темпам вакцинации от COVID

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) находится в пятерке лидеров по России по темпам вакцинации населения, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:42

2021-04-30T12:42

2021-04-30T12:42

ямало-ненецкий автономный округ

коронавирус в россии

россия

мария захарова

ямал

ноябрьск

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) находится в пятерке лидеров по России по темпам вакцинации населения, сообщает пресс-служба губернатора региона.В округе создано 74 пункта вакцинации. Накануне мобильные пункты открылись в торгово-развлекательных центрах Нового Уренгоя и Ноябрьска. Особую значимость приобрели организованные выезды в трудовые коллективы, набирает обороты вакцинация маломобильных групп населения на дому.В регионе созданы все условия для максимально комфортного прохождения процедуры, что сказалось и на темпах вакцинации, отмечают власти."Мы очень рады, что жители активно записываются и приходят на вакцинацию и надеемся, что такая тенденция сохранится. У каждого желающего есть возможность успеть сделать прививку до отпуска, позаботиться о себе и о своих близких", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Марии Захаровой.В праздничные дни пункты вакцинации также продолжат работу. Согласно индивидуальному графику будет продолжаться постановка второго компонента вакцины и первичная запись, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20210429/vaktsinatsiya-1730585951.html

россия

ямал

ноябрьск

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коронавирус в россии, россия, мария захарова, ямал, ноябрьск, общество