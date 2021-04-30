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В Якутии начали проверку из-за видео с избиением школьника учителем
В Якутии начали проверку из-за видео с избиением школьника учителем
Следователи начали проверку после публикации видео с избиением школьника учителем физкультуры в Якутии, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:18
2021-04-30T16:18
россия
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку после публикации видео с избиением школьника учителем физкультуры в Якутии, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.Пользователи соцсети распространили видео, из которого следует, что 14 апреля на уроке физкультуры учитель одной из школ Хангаласского района избил девятиклассника. Подросток обратился в медучреждение, где ему назначили амбулаторное лечение из-за сотрясения головного мозга и ушиба грудной клетки."По данному факту центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) незамедлительно организована процессуальная проверка. В рамках проверочных мероприятий будет изучена достоверность данного факта, а при его подтверждении – дана оценка действиям педагога в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - рассказала Дворецкая.Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.
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россия
республика саха (якутия)
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россия, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Якутии начали проверку из-за видео с избиением школьника учителем

16:18 30.04.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : СК РФ
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ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку после публикации видео с избиением школьника учителем физкультуры в Якутии, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.
Пользователи соцсети распространили видео, из которого следует, что 14 апреля на уроке физкультуры учитель одной из школ Хангаласского района избил девятиклассника. Подросток обратился в медучреждение, где ему назначили амбулаторное лечение из-за сотрясения головного мозга и ушиба грудной клетки.
"По данному факту центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) незамедлительно организована процессуальная проверка. В рамках проверочных мероприятий будет изучена достоверность данного факта, а при его подтверждении – дана оценка действиям педагога в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - рассказала Дворецкая.
Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 08:14
Полиция Перми начала проверку информации об избиении школьника учителем
 
РоссияРеспублика Саха (Якутия)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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