https://ria.ru/20210430/yakutiya-1730723506.html
В Якутии начали проверку из-за видео с избиением школьника учителем
В Якутии начали проверку из-за видео с избиением школьника учителем
Следователи начали проверку после публикации видео с избиением школьника учителем физкультуры в Якутии, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:18
2021-04-30T16:18
2021-04-30T16:18
россия
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку после публикации видео с избиением школьника учителем физкультуры в Якутии, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.Пользователи соцсети распространили видео, из которого следует, что 14 апреля на уроке физкультуры учитель одной из школ Хангаласского района избил девятиклассника. Подросток обратился в медучреждение, где ему назначили амбулаторное лечение из-за сотрясения головного мозга и ушиба грудной клетки."По данному факту центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) незамедлительно организована процессуальная проверка. В рамках проверочных мероприятий будет изучена достоверность данного факта, а при его подтверждении – дана оценка действиям педагога в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - рассказала Дворецкая.Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.
https://ria.ru/20210420/perm-1729031504.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), происшествия