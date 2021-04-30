Экс-начальника новгородского ЗАГСа заподозрили в получении взятки
16:20 30.04.2021 (обновлено: 16:21 30.04.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета ЗАГС и организационного обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области и двух его заместителей, подозреваемых во взяточничестве, сообщили в пресс-службе регионального СК.
"В зависимости от роли каждого бывший председатель комитета ЗАГС и его заместители подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 291.1. УК РФ (получение должностным лицом взятки, посредничество во взяточничестве с использованием своего служебного положения)", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.
26 апреля, 09:56Начальника УМВД по Омску заподозрили в получении взятки
По версии следствия, в 2020 году подозреваемый через своих заместителей -– начальника отдела организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей и начальника отдела бухгалтерского учета и финансового обеспечения - получил от трёх своих подчиненных 100 тысяч рублей за общее покровительство по службе.
В СК отметили, что в подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
"Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием по результатам оперативных мероприятий, проведенных УФСБ России по Новгородской области и содействии регионального правительства", - добавили в пресс-службе СК.
Официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков заявил в официальном Telegram-канале, что деятельность прежнего руководства комитета неоднократно вызывала вопросы, поэтому декабре 2020 года в комитет был назначен новый руководитель Александр Колягин, который ранее возглавлял отдел по профилактике коррупционных правонарушений в администрации губернатора Новгородской области.