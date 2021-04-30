https://ria.ru/20210430/vzyatka-1730723898.html

Экс-начальника новгородского ЗАГСа заподозрили в получении взятки

Экс-начальника новгородского ЗАГСа заподозрили в получении взятки

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета ЗАГС и организационного обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области и двух... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:20

2021-04-30T16:20

2021-04-30T16:21

россия

скр

следственный комитет россии (ск рф)

новгородская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета ЗАГС и организационного обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области и двух его заместителей, подозреваемых во взяточничестве, сообщили в пресс-службе регионального СК."В зависимости от роли каждого бывший председатель комитета ЗАГС и его заместители подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 291.1. УК РФ (получение должностным лицом взятки, посредничество во взяточничестве с использованием своего служебного положения)", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.По версии следствия, в 2020 году подозреваемый через своих заместителей -– начальника отдела организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей и начальника отдела бухгалтерского учета и финансового обеспечения - получил от трёх своих подчиненных 100 тысяч рублей за общее покровительство по службе.В СК отметили, что в подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения."Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием по результатам оперативных мероприятий, проведенных УФСБ России по Новгородской области и содействии регионального правительства", - добавили в пресс-службе СК.Официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков заявил в официальном Telegram-канале, что деятельность прежнего руководства комитета неоднократно вызывала вопросы, поэтому декабре 2020 года в комитет был назначен новый руководитель Александр Колягин, который ранее возглавлял отдел по профилактике коррупционных правонарушений в администрации губернатора Новгородской области.

https://ria.ru/20210426/vzyatka-1729922979.html

https://ria.ru/20210422/vzyatka-1729557636.html

россия

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, скр, следственный комитет россии (ск рф), новгородская область, происшествия