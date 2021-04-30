https://ria.ru/20210430/vykhodnye-1730671481.html

В Кремле ответили на вопрос о сокращении новогодних праздников

В Кремле ответили на вопрос о сокращении новогодних праздников

В Кремле не принимали никаких решений о компенсации майских выходных за счет других праздничных дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:15

2021-04-30T13:15

2021-04-30T14:03

праздник

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Кремле не принимали никаких решений о компенсации майских выходных за счет других праздничных дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Не знаю, такой информацией не располагаю <…> Вряд ли, наверное, подлежат какой-то компенсации дальнейшей вот эти дни", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможном сокращении новогодних праздников из-за решения продлить майские.Песков добавил, что эта тема даже не обсуждалась в администрации президента.При этом он напомнил, что решение объявить дни между праздниками на следующей неделе нерабочими принималось для борьбы с распространением COVID-19."Гуляем (на майские праздники. — Прим. ред.) мы все-таки не ради того, чтобы гулять, а гуляем мы все-таки по рекомендациям наших специалистов эпидемиологов, с коими согласился президент, гуляем мы все-таки на фоне того, что коронавирус пока не побежден и все-таки эпидемия пока так или иначе продолжается, она не ушла полностью", — подчеркнул представитель Кремля.Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Владимир Путин эту идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими.

https://ria.ru/20210430/smertnost-1730651462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздник