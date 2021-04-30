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В Кремле ответили на вопрос о сокращении новогодних праздников
В Кремле ответили на вопрос о сокращении новогодних праздников
В Кремле не принимали никаких решений о компенсации майских выходных за счет других праздничных дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:15
2021-04-30T14:03
праздник
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Кремле не принимали никаких решений о компенсации майских выходных за счет других праздничных дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Не знаю, такой информацией не располагаю &lt;…&gt; Вряд ли, наверное, подлежат какой-то компенсации дальнейшей вот эти дни", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможном сокращении новогодних праздников из-за решения продлить майские.Песков добавил, что эта тема даже не обсуждалась в администрации президента.При этом он напомнил, что решение объявить дни между праздниками на следующей неделе нерабочими принималось для борьбы с распространением COVID-19."Гуляем (на майские праздники. — Прим. ред.) мы все-таки не ради того, чтобы гулять, а гуляем мы все-таки по рекомендациям наших специалистов эпидемиологов, с коими согласился президент, гуляем мы все-таки на фоне того, что коронавирус пока не побежден и все-таки эпидемия пока так или иначе продолжается, она не ушла полностью", — подчеркнул представитель Кремля.Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Владимир Путин эту идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими.
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праздник

В Кремле ответили на вопрос о сокращении новогодних праздников

13:15 30.04.2021 (обновлено: 14:03 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Кремле не принимали никаких решений о компенсации майских выходных за счет других праздничных дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Не знаю, такой информацией не располагаю <…> Вряд ли, наверное, подлежат какой-то компенсации дальнейшей вот эти дни", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможном сокращении новогодних праздников из-за решения продлить майские.
Третья волна, новый карантин, штаммы и вакцины: где правда, а где - фейк - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 12:05Не верю!
Третья волна, новый карантин, штаммы и вакцины: где правда, а где - фейкТретья волна коронавируса накрывает мир: но что в слухах о ней — правда, а что — вымысел? Откуда появились сообщения, что "в вакцинах от коронавируса есть тяжелые металлы и их видно в человеке с помощью тепловизора"? Действительно ли есть исследование о неэффективности масок? И как в СМИ попадает искаженная информация о смертности после вакцин?
Песков добавил, что эта тема даже не обсуждалась в администрации президента.
При этом он напомнил, что решение объявить дни между праздниками на следующей неделе нерабочими принималось для борьбы с распространением COVID-19.
"Гуляем (на майские праздники. — Прим. ред.) мы все-таки не ради того, чтобы гулять, а гуляем мы все-таки по рекомендациям наших специалистов эпидемиологов, с коими согласился президент, гуляем мы все-таки на фоне того, что коронавирус пока не побежден и все-таки эпидемия пока так или иначе продолжается, она не ушла полностью", — подчеркнул представитель Кремля.
Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Владимир Путин эту идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими.
 
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