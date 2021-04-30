Крым потребует у Коломойского возместить ущерб за банковскую блокаду
05:32 30.04.2021 (обновлено: 12:39 30.04.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Крымские власти предъявят олигарху Игорю Коломойскому иск по возмещению ущерба от ухода из Крыма украинских банков, которые забрали сбережения крымчан. Об этом РИА Новости сообщил глава рабочей группы по оценке ущерба, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, которые также возглавляет рабочую группу по оценке ущерба.
Эта группа ранее обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело против 12 граждан Украины, организовавших блокаду полуострова или выступавших с ее одобрением.
"Банковский сектор — это еще одно направление, по которому будет работать наша рабочая группа по оценке ущерба. Среди ответчиков будут руководители и владельцы ряда украинских банков, присвоивших себе все вклады и сбережения крымчан, в том числе Коломойский", — сказал Фикс.
По его словам, все причастные к грабежу крымчан должны ответить перед законом и понести наказание за преступные деяния.
После возвращения Крыма в состав России украинские банки отказались возвращать вклады жителям региона. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства остались у "Приватбанка". Обязанность компенсировать потери крымчан, чьи вклады не превышают 700 тысяч рублей, взял на себя Фонд защиты вкладчиков.
Для выплат крупных вкладов власти полуострова приняли решение национализировать крымское имущество Коломойского, владеющего банком.