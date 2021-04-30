https://ria.ru/20210430/vkontakte-1730649383.html

Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на майские праздники

Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на майские праздники

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:53

2021-04-30T11:53

2021-04-30T11:53

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчиком рассказать, чем они планируют заняться на майских праздниках.Среди вариантов ответа были всем привычные виды отдыха — поездка на дачу, шашлыки или в путешествие. Была возможность выбрать отдых с семьей, друзьями или самообразование. Также был вариант — работаю в праздники. В итоге большинство пользователей выбрали вариант с работой в праздники. Так проголосовали более 40% опрошенных. Также многие ответили, что останутся дома или проведут время с семьей. Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам указать свои варианты. Пользователи рассказали, что будут играть в компьютерные игры, займутся ремонтом или поедут на природу.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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