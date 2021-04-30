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Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на майские праздники
Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на майские праздники
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:53
2021-04-30T11:53
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчиком рассказать, чем они планируют заняться на майских праздниках.Среди вариантов ответа были всем привычные виды отдыха — поездка на дачу, шашлыки или в путешествие. Была возможность выбрать отдых с семьей, друзьями или самообразование. Также был вариант — работаю в праздники. В итоге большинство пользователей выбрали вариант с работой в праздники. Так проголосовали более 40% опрошенных. Также многие ответили, что останутся дома или проведут время с семьей. Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам указать свои варианты. Пользователи рассказали, что будут играть в компьютерные игры, займутся ремонтом или поедут на природу.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
вконтакте

Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на майские праздники

11:53 30.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Парке Горького в Москве
Отдыхающие в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчиком рассказать, чем они планируют заняться на майских праздниках.
Среди вариантов ответа были всем привычные виды отдыха — поездка на дачу, шашлыки или в путешествие. Была возможность выбрать отдых с семьей, друзьями или самообразование. Также был вариант — работаю в праздники.
В итоге большинство пользователей выбрали вариант с работой в праздники. Так проголосовали более 40% опрошенных. Также многие ответили, что останутся дома или проведут время с семьей.
Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам указать свои варианты. Пользователи рассказали, что будут играть в компьютерные игры, займутся ремонтом или поедут на природу.
 
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