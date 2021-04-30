https://ria.ru/20210430/vkontakte-1730649383.html
Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на майские праздники
Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на майские праздники
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:53
2021-04-30T11:53
2021-04-30T11:53
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573018916_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c8e246fc415e2680a29483eb517548b3.jpg
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчиком рассказать, чем они планируют заняться на майских праздниках.Среди вариантов ответа были всем привычные виды отдыха — поездка на дачу, шашлыки или в путешествие. Была возможность выбрать отдых с семьей, друзьями или самообразование. Также был вариант — работаю в праздники. В итоге большинство пользователей выбрали вариант с работой в праздники. Так проголосовали более 40% опрошенных. Также многие ответили, что останутся дома или проведут время с семьей. Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам указать свои варианты. Пользователи рассказали, что будут играть в компьютерные игры, займутся ремонтом или поедут на природу.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573018916_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9544a2192852bd4c03c4f6012e97baa5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчиком рассказать, чем они планируют заняться на майских праздниках.
Среди вариантов ответа были всем привычные виды отдыха — поездка на дачу, шашлыки или в путешествие. Была возможность выбрать отдых с семьей, друзьями или самообразование. Также был вариант — работаю в праздники.
В итоге большинство пользователей выбрали вариант с работой в праздники. Так проголосовали более 40% опрошенных. Также многие ответили, что останутся дома или проведут время с семьей.
Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам указать свои варианты. Пользователи рассказали, что будут играть в компьютерные игры, займутся ремонтом или поедут на природу.