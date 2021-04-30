https://ria.ru/20210430/veter-1730667652.html

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до утра субботы

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до утра субботы

Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 18 метров в секунду в Москве в ближайший час и до утра субботы, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:04

2021-04-30T13:04

2021-04-30T13:04

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 18 метров в секунду в Москве в ближайший час и до утра субботы, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее и держать дистанцию, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

россия

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество