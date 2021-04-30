https://ria.ru/20210430/velikobritaniya-1730740601.html
МИД Великобритании смягчил рекомендации по поездкам в Россию
МИД Великобритании смягчил рекомендации по поездкам в Россию
МИД Великобритании смягчил рекомендацию для британских граждан касательно поездок в Россию. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:18
2021-04-30T17:18
2021-04-30T17:18
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ЛОНДОН, 30 апр – РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании смягчил рекомендацию для британских граждан касательно поездок в Россию.Все остальные ограничения остаются неизменными: все прибывающие из России должны иметь с собой свежий отрицательный тест на COVID-19, должны отбывать по приезде в Англию карантин и сдавать обязательные тесты на второй и восьмой день.До 17 мая жителям Англии также запрещены любые туристические поездки за границу. В Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии правила немного отличаются.
https://ria.ru/20210418/koronavirus-1728836435.html
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