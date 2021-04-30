https://ria.ru/20210430/velikobritaniya-1730740601.html

МИД Великобритании смягчил рекомендации по поездкам в Россию

МИД Великобритании смягчил рекомендации по поездкам в Россию

МИД Великобритании смягчил рекомендацию для британских граждан касательно поездок в Россию. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T17:18

2021-04-30T17:18

2021-04-30T17:18

распространение коронавируса

россия

северная ирландия

англия

уэльс

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 30 апр – РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании смягчил рекомендацию для британских граждан касательно поездок в Россию.Все остальные ограничения остаются неизменными: все прибывающие из России должны иметь с собой свежий отрицательный тест на COVID-19, должны отбывать по приезде в Англию карантин и сдавать обязательные тесты на второй и восьмой день.До 17 мая жителям Англии также запрещены любые туристические поездки за границу. В Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии правила немного отличаются.

https://ria.ru/20210418/koronavirus-1728836435.html

россия

северная ирландия

англия

уэльс

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северная ирландия, англия, уэльс, великобритания, в мире