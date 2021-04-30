https://ria.ru/20210430/vaktsinatsiya-1730778654.html
Роспотребнадзор призвал россиян привиться от COVID-19 в праздники
Роспотребнадзор призвал россиян привиться от COVID-19 в праздники
Россиянам в течение ближайших выходных нужно воспользоваться возможностью бесплатно привиться от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T21:09
2021-04-30T21:09
2021-04-30T21:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россиянам в течение ближайших выходных нужно воспользоваться возможностью бесплатно привиться от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ria.ru/20210430/immunitet-1730773983.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество