https://ria.ru/20210430/vaktsina-1730707191.html

Путин не просил продвигать "Sputnik V" на встрече с французским бизнесом

Путин не просил продвигать "Sputnik V" на встрече с французским бизнесом

Вопрос о российской вакцине от COVID "Спутник V" поднимался на встрече президента РФ Владимира Путина с французским бизнесом, но прямой просьбы ее продвигать не РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:10

2021-04-30T15:10

2021-04-30T15:10

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

дмитрий песков

владимир путин

франция

в мире

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Вопрос о российской вакцине от COVID "Спутник V" поднимался на встрече президента РФ Владимира Путина с французским бизнесом, но прямой просьбы ее продвигать не было, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В четверг Путин встретился с представителями делового сообщества Франции. В ходе встречи обсуждался проект "Северный поток — 2", содействие французскому бизнесу. Также Путин пригласил французский бизнес принять участие в работе Петербургского международного экономического форума. После встречи в СМИ появилась информация, что на встрече Путин также обсуждал с бизнесменами отношение к вакцине "Спутник V"."Очевидно, что ни одна из этих компаний-участников не может оказать прямого влияния на европейского регулятора, поэтому такой прямой просьбы не было, но чтобы проиллюстрировать ситуацию, когда затягивается время с этим одобрением, да, действительно об этой ситуации президент упоминал", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Путин во время встречи с представителями французского бизнеса обращался к ним с просьбой изменить отношения европейских регуляторов к российской вакцине.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Особый интерес в Евросоюзе к российской вакцине объясняется перебоями в поставках уже одобренных препаратов, а также сообщениями об имеющихся серьезных побочных эффектах у применяемых в ЕС вакцин.Как сообщал РФПИ в Twitter-аккаунте вакцины, правительство Венгрии, которая первой в ЕС начала использовать "Спутник V", опубликовало свои последние данные по безопасности и эффективности пяти вакцин, и "Спутник V" признан в Венгрии самой безопасной и эффективной вакциной.Отдельные страны ЕС, включая Венгрию и Словакию, воспользовались правом на экстренное одобрение неавторизованных в ЕС вакцин для исключительного использования на своей территории и на национальном уровне одобрили российскую вакцину "Спутник V", а также китайскую вакцину. Австрия также заявила о намерении закупить для своего населения "Спутник V".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210429/korona-1730373014.html

https://ria.ru/20210415/vaktsinatsiya-1728289025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, дмитрий песков, владимир путин, франция, в мире