https://ria.ru/20210430/turizm-1730665662.html
Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании
Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании
Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании, сообщает Росавиация со ссылкой на данные Ростуризма. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:55
2021-04-30T12:55
2021-04-30T12:55
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
турция
танзания
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании, сообщает Росавиация со ссылкой на данные Ростуризма.Авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня."По данным Ростуризма, туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210412/tury-1727979827.html
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новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, танзания