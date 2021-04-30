https://ria.ru/20210430/turizm-1730665662.html

Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании

Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании

Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании, сообщает Росавиация со ссылкой на данные Ростуризма. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:55

2021-04-30T12:55

2021-04-30T12:55

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

турция

танзания

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании, сообщает Росавиация со ссылкой на данные Ростуризма.Авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня."По данным Ростуризма, туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210412/tury-1727979827.html

турция

танзания

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2021

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новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, танзания