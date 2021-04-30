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Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании
Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании
Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании, сообщает Росавиация со ссылкой на данные Ростуризма. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:55
2021-04-30T12:55
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
турция
танзания
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании, сообщает Росавиация со ссылкой на данные Ростуризма.Авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня."По данным Ростуризма, туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании", - говорится в сообщении.
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новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, танзания

Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании

12:55 30.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя
Пассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании, сообщает Росавиация со ссылкой на данные Ростуризма.
Авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня.
Мыс Фиолент - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 21:18Туризм
Россиянам предложат несколько вариантов замены туров в Турцию и Танзанию
"По данным Ростуризма, туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании", - говорится в сообщении.
 
Новости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТурцияТанзания
 
 
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