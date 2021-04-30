Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210430/terminal-1730656133.html
Более шести млрд рублей вложат в зерновой терминал на границе с КНР
Более шести млрд рублей вложат в зерновой терминал на границе с КНР
Более 6 миллиардов рублей будет вложено в создание зернового терминала на границе с Китаем. Перегрузочный комплекс появится близ железнодорожного пункта... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:18
2021-04-30T12:18
россия-китай: главное
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 30 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 6 миллиардов рублей будет вложено в создание зернового терминала на границе с Китаем. Перегрузочный комплекс появится близ железнодорожного пункта пропуска Забайкальск.В настоящее время компания-инвестор приступила к устройству фундаментов под основные сооружения перегрузочного комплекса и строительству железнодорожного хозяйства – здесь предусмотрены пути китайской и российской ширины колеи. Ввод в эксплуатацию терминала намечен на конец 2022 года. Ежегодная мощность перевалки комплекса составит до 8 миллионов тонн. В основном через терминал будет экспортироваться соя, рапс, пшеница, овес, кукуруза, подсолнечник и ячмень.По словам заместителя гендиректора ООО "Забайкальский зерновой терминал" Алексея Хосоева, создание нового канала экспорта даст России кратчайший путь для поставок сибирского и забайкальского зерна на рынок КНР. "Маршрут исключает дополнительное сухопутное транспортное плечо, так как наш терминал значительно ближе существующих морских портов. Кроме того, исключается само морское плечо и перевалка "вагон-судно", – отметил менеджер.В рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики вложения в зерновой терминал составят 6,3 миллиарда рублей. Помимо строительства и закупки оборудования, средства будут направлены на формирование парка локомотивов и спецтехники.
https://ria.ru/20210429/ekoniva-1730478290.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай

Более шести млрд рублей вложат в зерновой терминал на границе с КНР

12:18 30.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 6 миллиардов рублей будет вложено в создание зернового терминала на границе с Китаем. Перегрузочный комплекс появится близ железнодорожного пункта пропуска Забайкальск.
В настоящее время компания-инвестор приступила к устройству фундаментов под основные сооружения перегрузочного комплекса и строительству железнодорожного хозяйства – здесь предусмотрены пути китайской и российской ширины колеи. Ввод в эксплуатацию терминала намечен на конец 2022 года. Ежегодная мощность перевалки комплекса составит до 8 миллионов тонн. В основном через терминал будет экспортироваться соя, рапс, пшеница, овес, кукуруза, подсолнечник и ячмень.
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 13:47Россия-Китай: Главное
"ЭКОНИВА" договорилась о поставке 13 партий молочной продукции в Китай
По словам заместителя гендиректора ООО "Забайкальский зерновой терминал" Алексея Хосоева, создание нового канала экспорта даст России кратчайший путь для поставок сибирского и забайкальского зерна на рынок КНР. "Маршрут исключает дополнительное сухопутное транспортное плечо, так как наш терминал значительно ближе существующих морских портов. Кроме того, исключается само морское плечо и перевалка "вагон-судно", – отметил менеджер.
В рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики вложения в зерновой терминал составят 6,3 миллиарда рублей. Помимо строительства и закупки оборудования, средства будут направлены на формирование парка локомотивов и спецтехники.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Невролог объяснил, какую головную боль нельзя терпеть
03:53Диетолог рассказала, как побаловать себя куличом без вреда для здоровья
03:39Блинкен заявил о стремлении Запада к конструктивным отношениям с Россией
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
Лента новостейМолния