https://ria.ru/20210430/terminal-1730656133.html

Более шести млрд рублей вложат в зерновой терминал на границе с КНР

Более шести млрд рублей вложат в зерновой терминал на границе с КНР

Более 6 миллиардов рублей будет вложено в создание зернового терминала на границе с Китаем. Перегрузочный комплекс появится близ железнодорожного пункта... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:18

2021-04-30T12:18

2021-04-30T12:18

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МОСКВА, 30 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 6 миллиардов рублей будет вложено в создание зернового терминала на границе с Китаем. Перегрузочный комплекс появится близ железнодорожного пункта пропуска Забайкальск.В настоящее время компания-инвестор приступила к устройству фундаментов под основные сооружения перегрузочного комплекса и строительству железнодорожного хозяйства – здесь предусмотрены пути китайской и российской ширины колеи. Ввод в эксплуатацию терминала намечен на конец 2022 года. Ежегодная мощность перевалки комплекса составит до 8 миллионов тонн. В основном через терминал будет экспортироваться соя, рапс, пшеница, овес, кукуруза, подсолнечник и ячмень.По словам заместителя гендиректора ООО "Забайкальский зерновой терминал" Алексея Хосоева, создание нового канала экспорта даст России кратчайший путь для поставок сибирского и забайкальского зерна на рынок КНР. "Маршрут исключает дополнительное сухопутное транспортное плечо, так как наш терминал значительно ближе существующих морских портов. Кроме того, исключается само морское плечо и перевалка "вагон-судно", – отметил менеджер.В рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики вложения в зерновой терминал составят 6,3 миллиарда рублей. Помимо строительства и закупки оборудования, средства будут направлены на формирование парка локомотивов и спецтехники.

https://ria.ru/20210429/ekoniva-1730478290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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