https://ria.ru/20210430/taksi-1730732085.html

Бесплатные услуги такси предоставят ветеранам с 7 по 9 мая в Подмосковье

Бесплатные услуги такси предоставят ветеранам с 7 по 9 мая в Подмосковье

Бесплатные услуги такси предоставят зарегистрированным в Подмосковье ветеранам Великой Отечественной войны с 7 по 9 мая, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:48

2021-04-30T16:48

2021-04-30T16:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бесплатные услуги такси предоставят зарегистрированным в Подмосковье ветеранам Великой Отечественной войны с 7 по 9 мая, сообщил телеканал "360".Решение сделать такую льготу приняли правительство Подмосковья и один из сервисов вызова такси. Отмечается, что цель поездки не будет иметь значения. Бесплатно можно будет доехать как до медицинской организации, так и в учреждение социальной защиты, а также на дачу и в другие места. Льгота доступна для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.Уточняется также, что такой услугой нельзя будет воспользоваться, если пассажиру требуется уехать в другой регион.Для заказа бесплатного такси нужно позвонить в кол-центр по номеру 122. Ветеран должен назвать свои ФИО и год рождения. Необходимо, чтобы участник ВОВ был в списке органов социальной защиты населения Подмосковья. За ветерана позвонить в кол-центр могут его представители или родственники. Заказывать поездки можно уже с 4 мая.После оформления заказа на телефон придет сообщение с госномером, маркой и цветом автомобиля.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)