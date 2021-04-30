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Бесплатные услуги такси предоставят ветеранам с 7 по 9 мая в Подмосковье
Бесплатные услуги такси предоставят ветеранам с 7 по 9 мая в Подмосковье
Бесплатные услуги такси предоставят зарегистрированным в Подмосковье ветеранам Великой Отечественной войны с 7 по 9 мая, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:48
2021-04-30T16:48
2021-04-30T16:48
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бесплатные услуги такси предоставят зарегистрированным в Подмосковье ветеранам Великой Отечественной войны с 7 по 9 мая, сообщил телеканал "360".Решение сделать такую льготу приняли правительство Подмосковья и один из сервисов вызова такси. Отмечается, что цель поездки не будет иметь значения. Бесплатно можно будет доехать как до медицинской организации, так и в учреждение социальной защиты, а также на дачу и в другие места. Льгота доступна для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.Уточняется также, что такой услугой нельзя будет воспользоваться, если пассажиру требуется уехать в другой регион.Для заказа бесплатного такси нужно позвонить в кол-центр по номеру 122. Ветеран должен назвать свои ФИО и год рождения. Необходимо, чтобы участник ВОВ был в списке органов социальной защиты населения Подмосковья. За ветерана позвонить в кол-центр могут его представители или родственники. Заказывать поездки можно уже с 4 мая.После оформления заказа на телефон придет сообщение с госномером, маркой и цветом автомобиля.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Бесплатные услуги такси предоставят зарегистрированным в Подмосковье ветеранам Великой Отечественной войны с 7 по 9 мая, сообщил телеканал "360"
.
Решение сделать такую льготу приняли правительство Подмосковья и один из сервисов вызова такси. Отмечается, что цель поездки не будет иметь значения. Бесплатно можно будет доехать как до медицинской организации, так и в учреждение социальной защиты, а также на дачу и в другие места. Льгота доступна для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.
"Ветераны смогут поехать с сопровождающими и с родными. Число поездок не ограничено, но общий лимит за три дня не должен превышать 1,5 тысячи рублей", – уточнили в пресс-службе минтранса региона.
Уточняется также, что такой услугой нельзя будет воспользоваться, если пассажиру требуется уехать в другой регион.
Для заказа бесплатного такси нужно позвонить в кол-центр по номеру 122. Ветеран должен назвать свои ФИО и год рождения. Необходимо, чтобы участник ВОВ был в списке органов социальной защиты населения Подмосковья. За ветерана позвонить в кол-центр могут его представители или родственники. Заказывать поездки можно уже с 4 мая.
После оформления заказа на телефон придет сообщение с госномером, маркой и цветом автомобиля.