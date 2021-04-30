https://ria.ru/20210430/tabu-1730622551.html
Совладелец Совкомбанка Хотимский рассказал о трех табу при выдаче ипотеки
Совладелец Совкомбанка Хотимский рассказал о трех табу при выдаче ипотеки
Совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский в беседе с РБК призвал не выдавать ипотеки по плавающим ставкам. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T09:50
2021-04-30T09:50
2021-04-30T09:50
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ипотека
кредиты
банки
недвижимость
жилье
центральный банк рф (цб рф)
совкомбанк
кредит
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Совладелец Совкомбанка назвал три табу при выдаче ипотеки
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский в беседе с РБК призвал не выдавать ипотеки по плавающим ставкам."Есть три табу для работы в ипотеке: валютная ипотека, плавающая ставка и графики с растущими платежами", — отметил он.Хотимский связал рост ставок с дефолтами и напомнил, чем такая ситуация на рынке грозит самим банкам. В частности, по его мнению, кредиты с плавающими ставками могут стать одной из причин усиления ипотечных кризисов."Когда растут дефолты, на рынке больше квартир, цены на них падают, от этого еще больше увеличиваются убытки банков", — заключил он.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ обеспечить принятие закона, регулирующего порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку.
https://ria.ru/20210421/ipoteka-1729363210.html
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россия, ипотека, кредиты, банки, недвижимость, жилье, центральный банк рф (цб рф), совкомбанк, кредит, деньги, экономика