https://ria.ru/20210430/sputnik-v-1730601363.html

Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"

Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"

Руководство бразильского национального агентства по надзору за здоровьем Anvisa отвергло обвинения разработчиков вакцины "Спутник V", которые намерены подать в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T01:29

2021-04-30T01:29

2021-04-30T01:29

вакцина "спутник v"

россия

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

российский фонд прямых инвестиций

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бразилия

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 апр - РИА Новости. Руководство бразильского национального агентства по надзору за здоровьем Anvisa отвергло обвинения разработчиков вакцины "Спутник V", которые намерены подать в суд на регулятора за распространение ложной информации.По данным бразильского агентства, основным препятствием для утверждения импорта российской вакцины против COVID-19 является наличие реплицирующихся аденовирусов, которые могут вызывать инфекции у здоровых людей после вакцинации. Разработчики препарата опровергли эти заявления, однако Барра утверждает, что информация об этом содержится в документах, которые они получили от российской стороны.Во время презентации руководство регулятора показало предполагаемые страницы документов, предоставленных разработчиками "Спутника V", где в таблицах оценивается наличие реплицирующихся аденовирусов, а также обнародовало аудиозапись встречи представителей Anvisa и Института Гамалеи, которая состоялась 23 марта.На аудиозаписи бразильские технические специалисты спрашивают, почему процесс разработки вакцины не был обращен вспять, когда были обнаружены реплицирующиеся аденовирусы. Представитель российской лаборатории, согласно сказанному переводчиком, ответил, что "это отняло бы много времени".Генеральный директор Anvisa отверг обвинения в политизации и заверил, что в учреждении нет людей, "заинтересованных или радующихся" отказу в импорте какой-либо вакцины или медицинского продукта. По его словам, отчет Anvisa об оценке вакцины "Спутник V" был отправлен ​​во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие зарубежные регулирующие органы.Разработчики "Спутника V" в четверг сообщили, что подадут официальный иск в Бразилии против Anvisa об ущербе репутации за распространение ложной и некорректной информации, после того как местный регулятор признал, что не проводил тестирование вакцины.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210429/slovakiya-1730594210.html

https://ria.ru/20210429/sputnik-1730474444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), российский фонд прямых инвестиций, воз, бразилия, в мире