https://ria.ru/20210430/soros-1730647067.html

Патрушев связал нападки Запада на другие страны с рекомендациями НПО

Патрушев связал нападки Запада на другие страны с рекомендациями НПО

Причастность Фонда Сороса, известного "спонсора "цветных революций", к уличным беспорядкам в США вряд ли случайна, заявил секретарь Совета безопасности России... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:42

2021-04-30T11:42

2021-04-30T15:41

джордж флойд

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николай патрушев

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Причастность Фонда Сороса, известного "спонсора "цветных революций", к уличным беспорядкам в США вряд ли случайна, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".Массовая волна беспорядков прокатилась по Штатам в прошлом году после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.По мнению секретаря Совбеза, уже не за горами время, когда Запад будет вводить санкции и даже наносить военные удары по суверенным государствам на основании рекомендаций из докладов НПО. "Нечто подобное мы уже видели на примере Сирии, которую бомбили после отчетов "Белых касок". Не допустить подобного беззакония — это на сегодняшний день одна из ключевых задач для суверенных держав, которые не готовы жить по правилам, навязанным извне", — добавил он.Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, называет целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Но сирийские власти обвиняют ее в связях с экстремистами и во враждебной пропаганде. Российский МИД считает, что "Белые каски" участвуют в информационной кампании по очернению Дамаска, и возлагает на них ответственность за провокацию с применением химоружия, которая позволила Западу нанести удары по объектам правительственных войск Сирии.

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, джордж сорос, николай патрушев, сша, общество, в мире, политика