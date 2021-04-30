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Патрушев связал нападки Запада на другие страны с рекомендациями НПО
Патрушев связал нападки Запада на другие страны с рекомендациями НПО
Причастность Фонда Сороса, известного "спонсора "цветных революций", к уличным беспорядкам в США вряд ли случайна, заявил секретарь Совета безопасности России... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:42
2021-04-30T15:41
джордж флойд
джордж сорос
николай патрушев
сша
общество
в мире
политика
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Причастность Фонда Сороса, известного "спонсора "цветных революций", к уличным беспорядкам в США вряд ли случайна, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".Массовая волна беспорядков прокатилась по Штатам в прошлом году после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.По мнению секретаря Совбеза, уже не за горами время, когда Запад будет вводить санкции и даже наносить военные удары по суверенным государствам на основании рекомендаций из докладов НПО. "Нечто подобное мы уже видели на примере Сирии, которую бомбили после отчетов "Белых касок". Не допустить подобного беззакония — это на сегодняшний день одна из ключевых задач для суверенных держав, которые не готовы жить по правилам, навязанным извне", — добавил он.Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, называет целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Но сирийские власти обвиняют ее в связях с экстремистами и во враждебной пропаганде. Российский МИД считает, что "Белые каски" участвуют в информационной кампании по очернению Дамаска, и возлагает на них ответственность за провокацию с применением химоружия, которая позволила Западу нанести удары по объектам правительственных войск Сирии.
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джордж флойд, джордж сорос, николай патрушев, сша, общество, в мире, политика

Патрушев связал нападки Запада на другие страны с рекомендациями НПО

11:42 30.04.2021 (обновлено: 15:41 30.04.2021)
 
© REUTERS / Octavio JonesПротесты во время судебных слушаний по делу об убийстве Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 29 марта 2021
Протесты во время судебных слушаний по делу об убийстве Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 29 марта 2021 - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© REUTERS / Octavio Jones
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Причастность Фонда Сороса, известного "спонсора "цветных революций", к уличным беспорядкам в США вряд ли случайна, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
Массовая волна беспорядков прокатилась по Штатам в прошлом году после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

"Как известно, кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Впрочем, тот же Фонд Сороса свои проекты сворачивать и не думает. Более того, собирается поставить их на системную основу. Сорос и его подручные ведут дело к тому, чтобы самим устанавливать критерии, по которым государства будут объявляться неугодными — со всеми вытекающими последствиями", — сказал Патрушев.

По мнению секретаря Совбеза, уже не за горами время, когда Запад будет вводить санкции и даже наносить военные удары по суверенным государствам на основании рекомендаций из докладов НПО.
"Нечто подобное мы уже видели на примере Сирии, которую бомбили после отчетов "Белых касок". Не допустить подобного беззакония — это на сегодняшний день одна из ключевых задач для суверенных держав, которые не готовы жить по правилам, навязанным извне", — добавил он.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, называет целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Но сирийские власти обвиняют ее в связях с экстремистами и во враждебной пропаганде. Российский МИД считает, что "Белые каски" участвуют в информационной кампании по очернению Дамаска, и возлагает на них ответственность за провокацию с применением химоружия, которая позволила Западу нанести удары по объектам правительственных войск Сирии.
Переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И в Анкоридже, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 08:00
США снова хотят учить всех жизни. Россия и Китай приглашаются особо
 
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