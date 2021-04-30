https://ria.ru/20210430/soglashenie-1730705133.html

В Тюменской области подписали отраслевое соглашение по строительству

В Тюменской области подписали отраслевое соглашение по строительству

Отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов на 2021-2023 годы подписано в Тюменской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:12

2021-04-30T15:12

2021-04-30T15:12

тюменская область

россия

тюменская область

экономика

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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов на 2021-2023 годы подписано в Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.Предмет соглашения - общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам организаций и предприятий строительства и промышленности строительных материалов РФ.Соглашение действует в организациях, осуществляющих деятельность в строительстве, архитектуре, проектировании, инженерных изысканиях, промышленности строительных материалов, осуществляющих добычу и производство строительных материалов, а также в организациях, оказывающих им сервисные, транспортные, научные и образовательные услуги.Глава профсоюза работников строительства Петр Юрченко поблагодарил социальных партнеров за плодотворную работу над соглашением. А руководитель Союза строителей Игорь Спиридонов отметил, что данное соглашение, направленное на решение задач, которые стоят сейчас перед строительным комплексом региона, отвечает всем чаяниям отрасли.Участники подписания соглашения отметили, что благодаря многолетней выстроенной работе в строительной сфере, Тюменская область несмотря на сложности 2020 года, достойно выполнила все задачи, которые стояли перед отраслью, в частности, выполнены показатели национального проекта "Жилье и городская среда".

https://ria.ru/20210420/sotrudnichestvo-1729050226.html

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россия, тюменская область, экономика