https://ria.ru/20210430/soglashenie-1730705133.html
В Тюменской области подписали отраслевое соглашение по строительству
В Тюменской области подписали отраслевое соглашение по строительству
Отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов на 2021-2023 годы подписано в Тюменской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:12
2021-04-30T15:12
2021-04-30T15:12
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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов на 2021-2023 годы подписано в Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.Предмет соглашения - общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам организаций и предприятий строительства и промышленности строительных материалов РФ.Соглашение действует в организациях, осуществляющих деятельность в строительстве, архитектуре, проектировании, инженерных изысканиях, промышленности строительных материалов, осуществляющих добычу и производство строительных материалов, а также в организациях, оказывающих им сервисные, транспортные, научные и образовательные услуги.Глава профсоюза работников строительства Петр Юрченко поблагодарил социальных партнеров за плодотворную работу над соглашением. А руководитель Союза строителей Игорь Спиридонов отметил, что данное соглашение, направленное на решение задач, которые стоят сейчас перед строительным комплексом региона, отвечает всем чаяниям отрасли.Участники подписания соглашения отметили, что благодаря многолетней выстроенной работе в строительной сфере, Тюменская область несмотря на сложности 2020 года, достойно выполнила все задачи, которые стояли перед отраслью, в частности, выполнены показатели национального проекта "Жилье и городская среда".
https://ria.ru/20210420/sotrudnichestvo-1729050226.html
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россия, тюменская область, экономика
ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости.
Отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов на 2021-2023 годы подписано в Тюменской области
, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Предмет соглашения - общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам организаций и предприятий строительства и промышленности строительных материалов РФ
.
"Очень символично, что подписание отраслевого соглашения по строительству прошло в канун 1 мая - Праздника весны и труда. Этот документ очень важен для всех без исключения работников строительной отрасли региона. Отраслевое соглашение направлено, как и прежде, на сохранение высокого уровня развития, достойной оплаты труда, поддержание высокого уровня безопасности труда, развитие материально-технической базы предприятий, участие даже рядовых сотрудников предприятий в управлении. Сегодня мы с Союзом строителей (работодателей) и областной организацией профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов солидаризируемся в стремлении и дальше развивать строительную сферу", – подчеркнул начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, слова которого приводит пресс-служба.
Соглашение действует в организациях, осуществляющих деятельность в строительстве, архитектуре, проектировании, инженерных изысканиях, промышленности строительных материалов, осуществляющих добычу и производство строительных материалов, а также в организациях, оказывающих им сервисные, транспортные, научные и образовательные услуги.
Глава профсоюза работников строительства Петр Юрченко поблагодарил социальных партнеров за плодотворную работу над соглашением. А руководитель Союза строителей Игорь Спиридонов отметил, что данное соглашение, направленное на решение задач, которые стоят сейчас перед строительным комплексом региона, отвечает всем чаяниям отрасли.
"Только такая форма организации социального партнерства на уровне предприятия, а в дальнейшем на уровне региона, даст возможность работникам предприятия уверенно смотреть в будущее, участвовать в развитии предприятия и всего комплекса Тюменской области", – прокомментировал Перевалов.
Участники подписания соглашения отметили, что благодаря многолетней выстроенной работе в строительной сфере, Тюменская область несмотря на сложности 2020 года, достойно выполнила все задачи, которые стояли перед отраслью, в частности, выполнены показатели национального проекта "Жилье и городская среда".