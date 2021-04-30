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МИД выразил соболезнования из-за гибели людей на празднике в Израиле
МИД выразил соболезнования из-за гибели людей на празднике в Израиле
Представители МИД России выразили соболезнования в связи с трагедией на религиозном празднике в Израиле, которая произошла в ночь на пятницу. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:22
2021-04-30T11:22
гибель людей при давке в израиле
россия
лаг
израиль
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Представители МИД России выразили соболезнования в связи с трагедией на религиозном празднике в Израиле, которая произошла в ночь на пятницу.Ранее СМИ сообщили, что 44 человека стали жертвами давки на горе Мерон на севере Израиля. Празднование Лаг ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция сообщала, что в мероприятии участвовали до 100 тысяч человек.Лаг ба-омер в переводе означает "33-й день омера". Омером называют семинедельный период между двумя главными весенними еврейскими праздниками — Песахом (праздник исхода из Египта) и Шавуотом (праздник дарования Торы). Этот период считается траурным. Лаг ба-омер - единственный день в омере, когда отменяются запреты на бракосочетания, стрижку и бритье, ношение новой одежды. Также в праздник по традиции жгут костры.Праздник Лаг ба-омер установлен в память о прекращении эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. Также Лаг ба-омер празднуется как годовщина смерти одного из его учеников — рабби Шимона Бар Йохая — автора трактата "Зохар", основной книги Каббалы. В Израиле есть традиция в этот день подниматься на гору Мерон - место захоронения раби Шимона бар Йохая.
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гибель людей при давке в израиле, россия, лаг, израиль

МИД выразил соболезнования из-за гибели людей на празднике в Израиле

11:22 30.04.2021
 
© REUTERS / Ronen Zvulun На месте смертельной давки, возникшей при праздновании религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле
На месте смертельной давки, возникшей при праздновании религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Представители МИД России выразили соболезнования в связи с трагедией на религиозном празднике в Израиле, которая произошла в ночь на пятницу.
Ранее СМИ сообщили, что 44 человека стали жертвами давки на горе Мерон на севере Израиля. Празднование Лаг ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция сообщала, что в мероприятии участвовали до 100 тысяч человек.
"Выражаем глубокие соболезнования руководству и народу дружественного Израиля, передаем слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении МИД.
Лаг ба-омер в переводе означает "33-й день омера". Омером называют семинедельный период между двумя главными весенними еврейскими праздниками — Песахом (праздник исхода из Египта) и Шавуотом (праздник дарования Торы). Этот период считается траурным. Лаг ба-омер - единственный день в омере, когда отменяются запреты на бракосочетания, стрижку и бритье, ношение новой одежды. Также в праздник по традиции жгут костры.
Очевидцы и спецслужбы на месте смертельной давки, возникшей при праздновании религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
10:53
Посольство РФ прокомментировало смертельную давку на празднике в Израиле
Праздник Лаг ба-омер установлен в память о прекращении эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. Также Лаг ба-омер празднуется как годовщина смерти одного из его учеников — рабби Шимона Бар Йохая — автора трактата "Зохар", основной книги Каббалы. В Израиле есть традиция в этот день подниматься на гору Мерон - место захоронения раби Шимона бар Йохая.
 
Гибель людей при давке в ИзраилеРоссияЛАГИзраиль
 
 
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