https://ria.ru/20210430/soboleznovaniya-1730642496.html

МИД выразил соболезнования из-за гибели людей на празднике в Израиле

МИД выразил соболезнования из-за гибели людей на празднике в Израиле

Представители МИД России выразили соболезнования в связи с трагедией на религиозном празднике в Израиле, которая произошла в ночь на пятницу. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:22

2021-04-30T11:22

2021-04-30T11:22

гибель людей при давке в израиле

россия

лаг

израиль

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Представители МИД России выразили соболезнования в связи с трагедией на религиозном празднике в Израиле, которая произошла в ночь на пятницу.Ранее СМИ сообщили, что 44 человека стали жертвами давки на горе Мерон на севере Израиля. Празднование Лаг ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция сообщала, что в мероприятии участвовали до 100 тысяч человек.Лаг ба-омер в переводе означает "33-й день омера". Омером называют семинедельный период между двумя главными весенними еврейскими праздниками — Песахом (праздник исхода из Египта) и Шавуотом (праздник дарования Торы). Этот период считается траурным. Лаг ба-омер - единственный день в омере, когда отменяются запреты на бракосочетания, стрижку и бритье, ношение новой одежды. Также в праздник по традиции жгут костры.Праздник Лаг ба-омер установлен в память о прекращении эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. Также Лаг ба-омер празднуется как годовщина смерти одного из его учеников — рабби Шимона Бар Йохая — автора трактата "Зохар", основной книги Каббалы. В Израиле есть традиция в этот день подниматься на гору Мерон - место захоронения раби Шимона бар Йохая.

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/izrail-1730634662.html

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гибель людей при давке в израиле, россия, лаг, израиль