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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210430/smertnost-1730651462.html
Третья волна, новый карантин, штаммы и вакцины: где правда, а где - фейк
Третья волна, новый карантин, штаммы и вакцины: где правда, а где - фейк
Третья волна коронавируса накрывает мир: но что в слухах о ней — правда, а что — вымысел? Откуда появились сообщения, что "в вакцинах от коронавируса есть тяжелые металлы и их видно в человеке с помощью тепловизора"? Действительно ли есть исследование о неэффективности масок? И как в СМИ попадает искаженная информация о смертности после вакцин?
2021-04-30T12:05
2021-04-30T17:00
вакцина "ковивак"
вакцина astrazeneca
вакцина moderna
вакцина pfizer/biontech
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
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Третья волна, новый карантин, штаммы и вакцины: где правда, а где - фейк
Третья волна коронавируса накрывает мир: но что в слухах о ней - правда, а что - вымысел? Откуда появились сообщения, что “в вакцинах от коронавируса есть тяжелые металлы и их видно в человеке с помощью тепловизора”? Действительно ли есть исследование о неэффективности масок? И как в СМИ попадает искаженная информация о смертности после вакцин?
audio/mpeg
Третья волна, новый карантин, штаммы и вакцины: где правда, а где - фейк
Третья волна коронавируса накрывает мир: но что в слухах о ней - правда, а что - вымысел? Откуда появились сообщения, что “в вакцинах от коронавируса есть тяжелые металлы и их видно в человеке с помощью тепловизора”? Действительно ли есть исследование о неэффективности масок? И как в СМИ попадает искаженная информация о смертности после вакцин?
audio/mpeg
Почему россияне не спешат вакцинироваться, чего боятся и ждут — об этом рассказал международный обозреватель Бизнес ФМ и блогер Андрей Ромашков.1:59 Почему эксперты говорят, что третья волна коронавируса совсем близко и России ее не избежать.6:20 Фейковое "Стэнфордское" исследование о бесполезности масок. Слух о том, что на майские праздники запретят продажу алкоголя. Что такое коэффициент распространения коронавируса и о чем говорит его рост.10:51 Что происходит в Европе и других странах. Третья волна коронавируса будет страшнее предыдущих?14:23 Миллион москвичей привили, при этом Россия далеко не лидер по темпам вакцинации. Почему россияне не торопятся вакцинироваться и чего бояться. 20:57 "Спутник — сырая вакцина, я жду, когда появиться версия от центра им. Чумакова": почему подобное мнение так популярно. Слухи о неэффективности новых вакцин. 27:05 Фейк от онлайн-издания EUobserver, которое опубликовало "секретную" информацию о четырех смертях после вакцинации "Спутником V". 32:25 "Вакцины содержат опасные тяжелые металлы!": слухи в мессенджерах. Фейк о первой смерти российского бизнесмена, который получил вакцину АстраЗенека. 36:16 Почему Европейцы бояться вакцину АстраЗенека, но "Спутником" все еще не пользуются. Чем вообще прививаются в Европе и будут ли закупать российскую вакцину. 41:30 Чего ждать от третьей волны коронавируса и к чему готовиться. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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вакцина "ковивак", вакцина astrazeneca, вакцина moderna, вакцина pfizer/biontech, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, здоровье - общество, великобритания, китай, турция, европа, индия, сша, вакцинация, общество, аудио, подкаст

Третья волна, новый карантин, штаммы и вакцины: где правда, а где - фейк

12:05 30.04.2021 (обновлено: 17:00 30.04.2021)
 
Не верю!
Третья волна, новый карантин, штаммы и вакцины: где правда, а где - фейк
12:05
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Третья волна коронавируса накрывает мир: но что в слухах о ней — правда, а что — вымысел? Откуда появились сообщения, что "в вакцинах от коронавируса есть тяжелые металлы и их видно в человеке с помощью тепловизора"? Действительно ли есть исследование о неэффективности масок? И как в СМИ попадает искаженная информация о смертности после вакцин?
Почему россияне не спешат вакцинироваться, чего боятся и ждут — об этом рассказал международный обозреватель Бизнес ФМ и блогер Андрей Ромашков.
1:59 Почему эксперты говорят, что третья волна коронавируса совсем близко и России ее не избежать.
6:20 Фейковое "Стэнфордское" исследование о бесполезности масок. Слух о том, что на майские праздники запретят продажу алкоголя. Что такое коэффициент распространения коронавируса и о чем говорит его рост.
10:51 Что происходит в Европе и других странах. Третья волна коронавируса будет страшнее предыдущих?
14:23 Миллион москвичей привили, при этом Россия далеко не лидер по темпам вакцинации. Почему россияне не торопятся вакцинироваться и чего бояться.
20:57 "Спутник — сырая вакцина, я жду, когда появиться версия от центра им. Чумакова": почему подобное мнение так популярно. Слухи о неэффективности новых вакцин.
27:05 Фейк от онлайн-издания EUobserver, которое опубликовало "секретную" информацию о четырех смертях после вакцинации "Спутником V".
32:25 "Вакцины содержат опасные тяжелые металлы!": слухи в мессенджерах. Фейк о первой смерти российского бизнесмена, который получил вакцину АстраЗенека.
36:16 Почему Европейцы бояться вакцину АстраЗенека, но "Спутником" все еще не пользуются. Чем вообще прививаются в Европе и будут ли закупать российскую вакцину.
41:30 Чего ждать от третьей волны коронавируса и к чему готовиться.
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