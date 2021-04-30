https://ria.ru/20210430/siluanov-1730713799.html

Силуанов заявил о замедлении темпов инфляции в России к концу года

Силуанов заявил о замедлении темпов инфляции в России к концу года

Инфляция в России будет постепенно замедляться и к концу текущего года может выйти на уровень 4% или чуть больше, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:41

2021-04-30T15:41

2021-04-30T15:41

россия

антон силуанов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Инфляция в России будет постепенно замедляться и к концу текущего года может выйти на уровень 4% или чуть больше, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Мы видим, что инфляция будет иметь тенденцию к понижению, и к концу года мы ожидаем выход инфляции на уровень 4%, может быть, плюс небольшие проценты", - сказал Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете.Он отметил, что этому будет способствовать динамика бюджетных расходов, а также действия Банка России, направленные на нормализацию денежно-кредитной политики.ЦБ в прошлую пятницу поднял свою ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5% годовых.По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам марта ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%. По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2021 года составит 4,7-5,2%, а к целевому уровню в 4% вернется в середине следующего года и будет находиться вблизи этих 4% в дальнейшем.

https://ria.ru/20210421/inflyatsiya-1729255340.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/krupa-1730283483.html

россия

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россия, антон силуанов, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), экономика