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Попова рассказала о распространении британского штамма COVID-19 в России
Попова рассказала о распространении британского штамма COVID-19 в России
Более 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса выявлено в РФ, распространение его есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T20:26
2021-04-30T20:26
2021-04-30T20:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Более 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса выявлено в РФ, распространение его есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день есть распространение, есть завозы... У нас выявлено более 350 случаев британского штамма, около 20 - южноафриканского",- сказала Попова в эфире канала "Россия 24".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия