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Попова рассказала о распространении британского штамма COVID-19 в России

Попова рассказала о распространении британского штамма COVID-19 в России

Более 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса выявлено в РФ, распространение его есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T20:26

2021-04-30T20:26

2021-04-30T20:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Более 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса выявлено в РФ, распространение его есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день есть распространение, есть завозы... У нас выявлено более 350 случаев британского штамма, около 20 - южноафриканского",- сказала Попова в эфире канала "Россия 24".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия