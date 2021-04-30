https://ria.ru/20210430/sanktsii-1730782113.html

В ЕП пригрозили ответить на санкции России

В ЕП пригрозили ответить на санкции России

Объявленные Россией санкции, в которые попали глава Европейского парламента Давид Сассоли и вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, не могут остаться без... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T21:55

2021-04-30T21:55

2021-04-30T23:12

россия

давид сассоли

европарламент

дачиан чолош

вера юрова

европейская народная партия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564044537_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_027435599ea0f1652790738931016acb.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Объявленные Россией санкции, в которые попали глава Европейского парламента Давид Сассоли и вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, не могут остаться без ответа, написал в Twitter лидер либеральной фракции Renew Europe Дачиан Чолош.В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве."Это не может остаться без ответа. Европарламент на этой неделе (в ходе дебатов на пленарной сессии и в итоговой резолюции по России) четко дал понять, что санкции ЕС за нарушение прав человека должны быть расширены", - написал он.Ранее лидер крупнейшей в Европейском парламенте фракции Европейская народная партия ЕПП также выразил полную солидарность с включенными в российский санкционный список президентом ЕП Давидом Сассоли и вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой и подчеркнул, что российские санкции "не заставят замолчать" депутатов Европейского парламента.

https://ria.ru/20210430/sanktsii-1730607941.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, давид сассоли, европарламент, дачиан чолош, вера юрова, европейская народная партия