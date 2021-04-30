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В ЕП пригрозили ответить на санкции России
В ЕП пригрозили ответить на санкции России
Объявленные Россией санкции, в которые попали глава Европейского парламента Давид Сассоли и вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, не могут остаться без... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T21:55
2021-04-30T23:12
россия
давид сассоли
европарламент
дачиан чолош
вера юрова
европейская народная партия
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Объявленные Россией санкции, в которые попали глава Европейского парламента Давид Сассоли и вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, не могут остаться без ответа, написал в Twitter лидер либеральной фракции Renew Europe Дачиан Чолош.В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве."Это не может остаться без ответа. Европарламент на этой неделе (в ходе дебатов на пленарной сессии и в итоговой резолюции по России) четко дал понять, что санкции ЕС за нарушение прав человека должны быть расширены", - написал он.Ранее лидер крупнейшей в Европейском парламенте фракции Европейская народная партия ЕПП также выразил полную солидарность с включенными в российский санкционный список президентом ЕП Давидом Сассоли и вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой и подчеркнул, что российские санкции "не заставят замолчать" депутатов Европейского парламента.
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россия, давид сассоли, европарламент, дачиан чолош, вера юрова, европейская народная партия

В ЕП пригрозили ответить на санкции России

21:55 30.04.2021 (обновлено: 23:12 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Объявленные Россией санкции, в которые попали глава Европейского парламента Давид Сассоли и вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, не могут остаться без ответа, написал в Twitter лидер либеральной фракции Renew Europe Дачиан Чолош.
В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
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"Это не может остаться без ответа. Европарламент на этой неделе (в ходе дебатов на пленарной сессии и в итоговой резолюции по России) четко дал понять, что санкции ЕС за нарушение прав человека должны быть расширены", - написал он.
Ранее лидер крупнейшей в Европейском парламенте фракции Европейская народная партия ЕПП также выразил полную солидарность с включенными в российский санкционный список президентом ЕП Давидом Сассоли и вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой и подчеркнул, что российские санкции "не заставят замолчать" депутатов Европейского парламента.
 
РоссияДавид СассолиЕвропарламентДачиан ЧолошВера ЮроваЕвропейская народная партия
 
 
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