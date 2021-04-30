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МИД объяснил, почему опубликовал черный список граждан стран ЕС
МИД объяснил, почему опубликовал черный список граждан стран ЕС
МИД России в пятницу вручил главе представительства Европейского союза в РФ Маркусу Эдереру ноту об ответных шагах в связи с антироссийскими санкциями,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T19:05
2021-04-30T19:19
россия
маркус эдерер
мария захарова
совет ес
евросоюз
в мире
брюссель
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. МИД России в пятницу вручил главе представительства Европейского союза в РФ Маркусу Эдереру ноту об ответных шагах в связи с антироссийскими санкциями, говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан."Тридцатого апреля в МИД России главе представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркусу Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с антироссийскими санкционными решениями Совета ЕС от 2 марта и 22 марта 2021 года", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.Отмечается, что въезд на территорию РФ на условиях взаимности закрыт для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур, с учетом "беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-есовских отношениях их имена опубликованы"."Главе представительства ЕС было заявлено, что односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются нами как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами. Оставляем за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20210430/sanktsii-1730607941.html
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россия, маркус эдерер, мария захарова, совет ес, евросоюз, в мире, брюссель, москва

МИД объяснил, почему опубликовал черный список граждан стран ЕС

19:05 30.04.2021 (обновлено: 19:19 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. МИД России в пятницу вручил главе представительства Европейского союза в РФ Маркусу Эдереру ноту об ответных шагах в связи с антироссийскими санкциями, говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.
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"Тридцатого апреля в МИД России главе представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркусу Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с антироссийскими санкционными решениями Совета ЕС от 2 марта и 22 марта 2021 года", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Отмечается, что въезд на территорию РФ на условиях взаимности закрыт для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур, с учетом "беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-есовских отношениях их имена опубликованы".
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"Главе представительства ЕС было заявлено, что односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются нами как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами. Оставляем за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода", - подчеркнула Захарова.
 
РоссияМаркус ЭдерерМария ЗахароваСовет ЕСЕвросоюзВ миреБрюссельМосква
 
 
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