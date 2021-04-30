МИД объяснил, почему опубликовал черный список граждан стран ЕС
19:05 30.04.2021 (обновлено: 19:19 30.04.2021)
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. МИД России в пятницу вручил главе представительства Европейского союза в РФ Маркусу Эдереру ноту об ответных шагах в связи с антироссийскими санкциями, говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.
"Тридцатого апреля в МИД России главе представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркусу Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с антироссийскими санкционными решениями Совета ЕС от 2 марта и 22 марта 2021 года", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Отмечается, что въезд на территорию РФ на условиях взаимности закрыт для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур, с учетом "беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-есовских отношениях их имена опубликованы".
"Главе представительства ЕС было заявлено, что односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются нами как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами. Оставляем за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода", - подчеркнула Захарова.