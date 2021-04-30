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Schneider Electric провела Innovation Summit Moscow 2021

Schneider Electric провела Innovation Summit Moscow 2021

Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, завершила Innovation Summit... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:52

2021-04-30T15:52

2021-04-30T15:52

пресс-релизы

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МОСКВА, 30 апр – Пресс-служба Schneider Electric в России и СНГ. Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, завершила Innovation Summit Moscow 2021 (16+), который проходил с 27 по 29 апреля 2021 года в ЦВК "Экспоцентр" в Москве. Центральной темой события стало "Цифровое и устойчивое будущее сегодня". В рамках пленарных и индустриальных сессий, семинаров, стратегических дискуссий, которые проходили как офлайн, так и на специальной онлайн-платформе, мировые и российские эксперты обсудили тренды цифровой трансформации, инновационные инструменты для устойчивого и эффективного бизнеса, а также цифровые технологии для борьбы с изменением климата и сокращения углеродного следа. Помимо этого, специалисты Schneider Electric представили ряд новых решений для различных отраслей и рассказали об уже реализованных с заказчиками проектах."Проводя Innovation Summit Moscow, мы стремимся создать площадку, где ведущие эксперты из разных областей смогут активно и свободно обсуждать волнующую всех тему – будущее. На мероприятии прозвучало много важных мнений, было представлено много решений, которые помогут компаниям определить свой путь к цифровой трансформации и устойчивому развитию. Мы благодарим всех гостей нашего трехдневного цифрового марафона за их интерес и открытость к сотрудничеству", – комментирует президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе.Накануне Innovation Summit Moscow 2021, 26 апреля, Schneider Electric провела пресс-конференцию, где представила результаты исследования, призванного определить уровень внедрения практик устойчивого развития в российских компаниях и выявить общие тренды устойчивого развития в различных отраслях российской экономики за 2019–2020 годы. Результаты отражают, что принципы и практики устойчивого развития все чаще внедряются в операционные процессы российских компаний и учитываются при стратегическом планировании. Подробнее ознакомиться с отчетом, составленным совместно с проектом об устойчивом развитии +1, можно по ссылке.В первый день мероприятия Schneider Electric объявила о запуске в России премии "Зелёный свет", направленной на поощрение лучших российских практик в области устойчивого развития и энергоэффективности. Также 27 апреля компания подписала соглашение о широкомасштабном стратегическом сотрудничестве с НИУ "МЭИ". Стороны договорились о совместной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов, актуализации программ высшего и дополнительного профессионального образования с учетом потребностей компании, а также разработке методологии и инструментария для оценки профессионального уровня сотрудников. Кроме того, сотрудничество подразумевает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на развитие продуктовой линейки Schneider Electric за счет повышения уровня эффективности, экологической безопасности и надежности оборудования.Многие сессии мероприятия были посвящены проектам, реализованным Schneider Electric совместно с заказчиками: эксперты делились подходами, результатами и достижениями. Особенно актуальными в этом году оказались проекты в области здравоохранения. На мероприятии также были представлены проекты, реализованные в странах СНГ. Всего на Innovation Summit Moscow 2021 выступили более 50 спикеров. Ведущие специалисты компании и приглашенные эксперты поговорили об инновационных решениях в области ЦОДов, периферийных вычислений, нефтегазовой промышленности, автоматизации производства, промышленного проектирования и коммерческой недвижимости. Отдельно было уделено внимание вопросам кибербезопасности, распределения электроэнергии, BIM-проектирования, электроснабжения, электромониторинга и жилищного строительства. Заключительный день Innovation Summit Moscow 2021 был посвящен теме "Работа будущего". Спикеры и участники мероприятия обсудили темы эффективного управления командами и поддержания мотивации сотрудников в условиях удаленной работы, баланса между работой и личной жизнью, борьбы со стрессом и выгоранием и построения успешной карьеры. В ходе онлайн-трансляции Innovation Summit Moscow прошла акция "Копите "зеленые" баллы" – простой и удобный способ внести личный вклад в экологическое благополучие нашей планеты. Участникам были начислены баллы за посещение онлайн-сессий и активное участие в них. За каждые 200 000 баллов, суммарно полученных участниками, Schneider Electric начислит средства, которые будут направлены проекту "Подари дерево". Затем в мае 2021 года на эти средства будут высажены деревья на территории детского реабилитационного центра во Владимирской области. Кроме того, в этом году Innovation Summit Moscow прошел под эгидой полного отказа от бумажных носителей: все маркетинговые и другие материалы были представлены только в электронном виде. На территории выставочного павильона был организован раздельный сбор мусора, а специальная команда консультантов рассказывала об этой инициативе и о том, как правильно следовать принципам раздельного сбора мусора в повседневной жизни. На мероприятии также были организованы Innovation Hub Tours, в рамках которых все желающие смогли поучаствовать в живых и виртуальных экскурсиях по экспозиции на площади более 1500 м² и познакомиться с инновационными решениями Schneider Electric в области энергоэффективности, промышленной автоматизации, сервисов и ПО для различных сегментов.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. 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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы