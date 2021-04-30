Сафронов счел задержание Павлова попыткой оказать на него давление
12:03 30.04.2021 (обновлено: 12:12 30.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Левортовского суда Москвы / Перейти в фотобанкЖурналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, на заседании Лефортовского суда города Москвы
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов считает задержание адвоката Ивана Павлова попыткой оказать на него давление, сообщил РИА Новости другой его защитник Дмитрий Катчев.
"Мы ему передали, он безусловно разочарован, потому что Иван Павлов из нас всех - один из немногих в стране, кто имеет опыт в таких делах, это серьезный удар по стороне защиты, это давление", - рассказал собеседник агентства.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину Сафронов не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур.
29 апреля, 21:06Умер ученый Виктор Кудрявцев, которого обвиняли в госизмене
По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, это очевидный факт".