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https://ria.ru/20210430/safronov-1730651850.html
Сафронов счел задержание Павлова попыткой оказать на него давление
Сафронов счел задержание Павлова попыткой оказать на него давление
Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов считает задержание адвоката Ивана Павлова попыткой оказать на него давление, сообщил РИА... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:03
2021-04-30T12:12
иван сафронов
россия
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иван павлов
происшествия
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов считает задержание адвоката Ивана Павлова попыткой оказать на него давление, сообщил РИА Новости другой его защитник Дмитрий Катчев."Мы ему передали, он безусловно разочарован, потому что Иван Павлов из нас всех - один из немногих в стране, кто имеет опыт в таких делах, это серьезный удар по стороне защиты, это давление", - рассказал собеседник агентства.Сегодня утром стало известно, что ФСБ задержала руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Павлова – основного адвоката Сафронова. Ему, по предварительным данным, вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур.По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, это очевидный факт".
https://radiosputnik.ria.ru/20210430/safronov-1730648090.html
https://ria.ru/20210430/obysk-1730649496.html
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иван сафронов, россия, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван павлов, происшествия

Сафронов счел задержание Павлова попыткой оказать на него давление

12:03 30.04.2021 (обновлено: 12:12 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Левортовского суда Москвы / Перейти в фотобанкЖурналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, на заседании Лефортовского суда города Москвы
Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, на заседании Лефортовского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Левортовского суда Москвы
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов считает задержание адвоката Ивана Павлова попыткой оказать на него давление, сообщил РИА Новости другой его защитник Дмитрий Катчев.
"Мы ему передали, он безусловно разочарован, потому что Иван Павлов из нас всех - один из немногих в стране, кто имеет опыт в таких делах, это серьезный удар по стороне защиты, это давление", - рассказал собеседник агентства.
Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 11:46
Суд продлил арест обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова
Сегодня утром стало известно, что ФСБ задержала руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Павлова – основного адвоката Сафронова. Ему, по предварительным данным, вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
Адвокат Иван Павлов - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 11:51
Адвокат объяснил обыски у главы "Команды 29" Павлова
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину Сафронов не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур.
Виктор Кудрявцев в суде - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 21:06
Умер ученый Виктор Кудрявцев, которого обвиняли в госизмене
По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, это очевидный факт".
 
Иван СафроновРоссияРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Иван ПавловПроисшествия
 
 
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