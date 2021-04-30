https://ria.ru/20210430/safronov-1730651850.html

Сафронов счел задержание Павлова попыткой оказать на него давление

Сафронов счел задержание Павлова попыткой оказать на него давление

Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов считает задержание адвоката Ивана Павлова попыткой оказать на него давление, сообщил РИА... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:03

2021-04-30T12:03

2021-04-30T12:12

иван сафронов

россия

роскосмос

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

иван павлов

происшествия

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов считает задержание адвоката Ивана Павлова попыткой оказать на него давление, сообщил РИА Новости другой его защитник Дмитрий Катчев."Мы ему передали, он безусловно разочарован, потому что Иван Павлов из нас всех - один из немногих в стране, кто имеет опыт в таких делах, это серьезный удар по стороне защиты, это давление", - рассказал собеседник агентства.Сегодня утром стало известно, что ФСБ задержала руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Павлова – основного адвоката Сафронова. Ему, по предварительным данным, вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур.По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, это очевидный факт".

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/safronov-1730648090.html

https://ria.ru/20210430/obysk-1730649496.html

https://ria.ru/20210429/kudryavtsev-1730584821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, россия, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван павлов, происшествия