https://ria.ru/20210430/putin-1730675450.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:30
2021-04-30T13:30
2021-04-30T13:30
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин сегодня работает в Кремле. Сегодня он планирует наряду с рабочими встречами провести совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Мы дадим информацию о той проблематике, которая будет затрагиваться в ходе этого совещания", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210430/zvanie-1730652018.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика