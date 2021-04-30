https://ria.ru/20210430/putin-1730675450.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:30

2021-04-30T13:30

2021-04-30T13:30

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин сегодня работает в Кремле. Сегодня он планирует наряду с рабочими встречами провести совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Мы дадим информацию о той проблематике, которая будет затрагиваться в ходе этого совещания", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210430/zvanie-1730652018.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика