https://ria.ru/20210430/produkty-1730599523.html

"Ъ": поставщики заявили о проблемах с доставкой продуктов в Москву

"Ъ": поставщики заявили о проблемах с доставкой продуктов в Москву

Вступающие в силу пятого мая правила движения грузовиков в Москве привели к проблемам в планировании поставок у крупных производителей продуктов и торговых... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T00:34

2021-04-30T00:34

2021-04-30T01:48

россия

центр организации дорожного движения (цодд)

валерий алексеев

москва

сергей юшин

продукты

экономика

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Поставщики заявили о проблемах с доставкой продуктов в Москву

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Вступающие в силу пятого мая правила движения грузовиков в Москве привели к проблемам в планировании поставок у крупных производителей продуктов и торговых сетей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.Как отмечает газета, возникшие проблемы с доступностью транспорта не позволяют гарантировать поставки в срок.В сети гипермаркетов "Лента" подтвердили изданию, что их контрагенты предупреждают о возможных задержках. Так, некоторые перевозчики, которые раньше закрывали большую долю направлений, сейчас отказываются от заказов из-за новых правил. Также ретейлер обратил внимание на рост тарифов на перевозки.Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев подчеркнул, что зафиксированное камерой нарушение грозит штрафом в пять тысяч рублей. По этой причине перевозчики не готовы брать на себя риски.Как отметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, некоторые крупные перевозчики продуктов сообщают об отказе в получении новых пропусков из-за неправильно оформленных документов.В PepsiCo утверждают, что техническая возможность оформить их в системе ЦОДД появилась лишь 26 апреля.

https://ria.ru/20210401/sakhar-1603731454.html

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россия, центр организации дорожного движения (цодд), валерий алексеев, москва, сергей юшин, продукты, экономика