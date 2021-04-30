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В пятницу вечером в Москве ожидаются девятибалльные пробки
В пятницу вечером в Москве ожидаются девятибалльные пробки
Пробки в Москве вечером в пятницу могут достичь девяти баллов, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T07:47
2021-04-30T07:47
2021-04-30T07:51
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пробки в Москве вечером в пятницу могут достичь девяти баллов, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-семь баллов. Вечером они могут достигнуть восьми-девяти баллов.Отмечается, что утром в пятницу движение затруднено на Рязанском проспекте, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте.
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