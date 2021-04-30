Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210430/prints-1730670591.html
В Кремле обратили внимание на интервью саудовского наследного принца
В Кремле обратили внимание на интервью саудовского наследного принца
В Кремле обратили внимание на интервью саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана, поддерживают его подходы к выстраиванию международных отношений на... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:14
2021-04-30T13:14
россия
дмитрий песков
эр-рияд (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729762409_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_da1b41137f4cfa195744b03018e4ce01.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на интервью саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана, поддерживают его подходы к выстраиванию международных отношений на принципах равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, "озвучивание подобных тезисов сейчас находится в явном дефиците в мировых делах", и эти заявления заслуживают самой высокой оценки.Представитель Кремля отметил, что исходя из этой "общности концептуального мировоззрения", Россия готова и дальше продвигать весь комплекс двусторонних отношений с королевством, в том числе путем реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе последнего визита Путина в Эр-Рияд"Сейчас, действительно, мы видим, что происходит в мире, мы видим попрание международного права, мы видим попрание здравого смысла в международных делах и так далее. И конечно, подобные заявления редки и поэтому очень примечательны", - заключил Песков.
россия
эр-рияд (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729762409_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_684075c85c3af605771f4dfb370c7886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, эр-рияд (город), в мире

В Кремле обратили внимание на интервью саудовского наследного принца

13:14 30.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на интервью саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана, поддерживают его подходы к выстраиванию международных отношений на принципах равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы обратили внимание на достаточно развернутое интервью наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, которое он дал по случаю пятилетия запуска программы комплексной модернизации королевства "Видение 2030". И мы обратили внимание на его слова о приверженности Эр-Рияда центральной роли Организации Объединенных Наций в мировых делах, а также выстраиванию международных отношений на основе принципов равноправия, взаимного уважения, справедливого учета национальных интересов и невмешательства во внутренние дела друг друга", - сказал Песков.
По его словам, "озвучивание подобных тезисов сейчас находится в явном дефиците в мировых делах", и эти заявления заслуживают самой высокой оценки.
"Мы целиком и полностью поддерживаем такой подход. Президент Путин является убежденным и последовательным сторонником такого отношения к главным рамкам международных дел", - подчеркнул он.
Представитель Кремля отметил, что исходя из этой "общности концептуального мировоззрения", Россия готова и дальше продвигать весь комплекс двусторонних отношений с королевством, в том числе путем реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе последнего визита Путина в Эр-Рияд
"Сейчас, действительно, мы видим, что происходит в мире, мы видим попрание международного права, мы видим попрание здравого смысла в международных делах и так далее. И конечно, подобные заявления редки и поэтому очень примечательны", - заключил Песков.
 
РоссияДмитрий ПесковЭр-Рияд (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Диетолог рассказала, как побаловать себя куличом без вреда для здоровья
03:39Блинкен заявил о стремлении Запада к конструктивным отношениям с Россией
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
00:53В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния