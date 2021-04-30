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В Кремле обратили внимание на интервью саудовского наследного принца
В Кремле обратили внимание на интервью саудовского наследного принца
В Кремле обратили внимание на интервью саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана, поддерживают его подходы к выстраиванию международных отношений на... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:14
2021-04-30T13:14
2021-04-30T13:14
россия
дмитрий песков
эр-рияд (город)
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на интервью саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана, поддерживают его подходы к выстраиванию международных отношений на принципах равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, "озвучивание подобных тезисов сейчас находится в явном дефиците в мировых делах", и эти заявления заслуживают самой высокой оценки.Представитель Кремля отметил, что исходя из этой "общности концептуального мировоззрения", Россия готова и дальше продвигать весь комплекс двусторонних отношений с королевством, в том числе путем реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе последнего визита Путина в Эр-Рияд"Сейчас, действительно, мы видим, что происходит в мире, мы видим попрание международного права, мы видим попрание здравого смысла в международных делах и так далее. И конечно, подобные заявления редки и поэтому очень примечательны", - заключил Песков.
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россия, дмитрий песков, эр-рияд (город), в мире
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
В Кремле обратили внимание на интервью саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана, поддерживают его подходы к выстраиванию международных отношений на принципах равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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"Мы обратили внимание на достаточно развернутое интервью наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, которое он дал по случаю пятилетия запуска программы комплексной модернизации королевства "Видение 2030". И мы обратили внимание на его слова о приверженности Эр-Рияда центральной роли Организации Объединенных Наций в мировых делах, а также выстраиванию международных отношений на основе принципов равноправия, взаимного уважения, справедливого учета национальных интересов и невмешательства во внутренние дела друг друга", - сказал Песков.
По его словам, "озвучивание подобных тезисов сейчас находится в явном дефиците в мировых делах", и эти заявления заслуживают самой высокой оценки.
"Мы целиком и полностью поддерживаем такой подход. Президент Путин является убежденным и последовательным сторонником такого отношения к главным рамкам международных дел", - подчеркнул он.
Представитель Кремля отметил, что исходя из этой "общности концептуального мировоззрения", Россия
готова и дальше продвигать весь комплекс двусторонних отношений с королевством, в том числе путем реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе последнего визита Путина в Эр-Рияд
"Сейчас, действительно, мы видим, что происходит в мире, мы видим попрание международного права, мы видим попрание здравого смысла в международных делах и так далее. И конечно, подобные заявления редки и поэтому очень примечательны", - заключил Песков.