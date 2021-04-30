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В Кремле обратили внимание на интервью саудовского наследного принца

В Кремле обратили внимание на интервью саудовского наследного принца

В Кремле обратили внимание на интервью саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана, поддерживают его подходы к выстраиванию международных отношений на... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:14

2021-04-30T13:14

2021-04-30T13:14

россия

дмитрий песков

эр-рияд (город)

в мире

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на интервью саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана, поддерживают его подходы к выстраиванию международных отношений на принципах равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, "озвучивание подобных тезисов сейчас находится в явном дефиците в мировых делах", и эти заявления заслуживают самой высокой оценки.Представитель Кремля отметил, что исходя из этой "общности концептуального мировоззрения", Россия готова и дальше продвигать весь комплекс двусторонних отношений с королевством, в том числе путем реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе последнего визита Путина в Эр-Рияд"Сейчас, действительно, мы видим, что происходит в мире, мы видим попрание международного права, мы видим попрание здравого смысла в международных делах и так далее. И конечно, подобные заявления редки и поэтому очень примечательны", - заключил Песков.

россия

эр-рияд (город)

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россия, дмитрий песков, эр-рияд (город), в мире