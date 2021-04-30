https://ria.ru/20210430/press-tur-1730660647.html

В Старую Руссу: за солью от печали и в гости к Достоевскому

В Старую Руссу: за солью от печали и в гости к Достоевскому

Старая Русса… Одни знают этот город в Новгородской области как старейший лечебный курорт, другие – как средневековый центр солеварения, третьи вспомнят про... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:03

2021-04-30T13:03

2021-04-30T13:03

союзное государство

федор достоевский

новгородская область

старая русса

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СТАРАЯ РУССА, 30 апр – РИА Новости, Карина Ивашко. Старая Русса… Одни знают этот город в Новгородской области как старейший лечебный курорт, другие – как средневековый центр солеварения, третьи вспомнят про "Братьев Карамазовых", ведь именно развернулись события последнего романа великого писателя. Русскую глубинку во всей ее красе оценили журналисты союзных СМИ – в рамках пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". Город с уютным названием и тысячелетней историей, который некогда облюбовал для себя как место семейного отдыха, уединения и погружения в работу Федор Достоевский, находится в ста километрах от Великого Новгорода. (Расстояние от Петербурга – триста километров, от Москвы – шестьсот). Писателя привлекли сюда воды и грязи лечебного курорта, который в начале XIX века был известен как "Старорусские минеральные воды".Курорт существует с 1828 года – и по сей день. Дворяне, представители царской фамилии приезжали на местные воды лечиться от меланхолии и печали, нервного напряжения, малокровия, болезней суставов и других. Пили минеральную воду, принимали грязевые ванны, приводили в порядок мысли и чувства. Ныне спектр лечения на курорте тот же и даже шире: ЖКТ, опорно-двигательный аппарат, бесплодие, стресс, программы общего оздоровления и омоложения. Спасибо – природе и древним рушанам, которые нашли полезное применение ее особенностям. "Город славился солью. Вода рек и озер здесь имеет несколько солоноватый привкус. Древние жители об этом прознали и стали вываривать эту соль. Практически в любом дворе варили. Если вспомнить, как дорога была соль, доход был очень большой. Для сравнения: Новгород в XVI веке платил налогов около 12 тысяч, а Старая Русса – 16. Стреляли зверя – и тут соль нужна. Минимальная партия беличьих шкурок – бочка: в нее укладывалось от 10 до 12 тысяч шкурок. Чтобы товар не портился, просаливали и отправляли в Европу. В общем, многие ремесла были связаны с солью", - рассказывает экскурсовод Новгородского музея-заповедника Александра Цветкова.Улочками Старой Руссы. Вслед за Алешей Карамазовым…Но вернемся к Достоевскому. Ему, кстати, старорусские воды не подошли, но пошли на пользу его жене и детям, а сам писатель плодотворно работал над своими произведениями. Семья приехала в Старую Руссу по совету друзей в 1872 году и восемь лет подряд, до самой смерти классика, каждое лето проводила здесь. В 1883 году вдова писателя Анна Григорьевна открыла в доме на набережной, которая ныне носит имя Достоевского, первую музейную экспозицию. Рассказывая о жизни и литературной деятельности всемирно известного автора, показывая быт и подлинные вещи его семьи, служители музея делают большой акцент на отношениях супругов и роли Анны Григорьевны в его творчестве и сохранении писательского наследия. "В этой комнате – два рабочих места, Федора Михайловича и Анны Григорьевны. Она всегда помогала мужу. Благодаря стенографическому искусству жены, Достоевский создавал свои романы в два раза быстрее коллег по перу. Он надиктовывал ей то, что сочинил ночью, она стенографировала, расшифровывала, переписывала и отправляла рукописи в издательство. Для чего это было нужно? Дело в том, что по ночам Достоевский лишь обдумывал планы своих произведений, делал небольшие наброски, а в ходе диктовок много импровизировал, досочинял на ходу. Такой был творческий процесс – ему необходимо было слышать тексты своих произведений, он воспринимал их на слух", - рассказывает директор музея Юлия Юхнович. История знакомства, трогательная переписка супругов – под надзором старорусской полиции, игры на веранде, званые вечера… "Федор Михайлович очень любил танцевать – особенно мазурку, танцевал ее ухарски и с особенным воодушевлением" - все это рисует картину отношений и уклада в семье.В распорядок дня писателя, по словам сотрудницы музея, непременно входила послеобеденная прогулка вдоль реки Перерытицы и по примыкающим к ней улочкам. Путем Достоевского после экскурсии по его дачному дому отправляются и туристы – в Музей романа "Братья Карамазовы". "Вот дом Грушеньки, а тут останавливался Алеша… Мы знаем, что Достоевский нередко брал свои сюжеты из газет, как было и с романом "Братья Карамазовы", действие которого происходит именно здесь, в Старой Руссе", - заверяет экскурсовод. Экспозиция музея рассказывает о замысле, сюжете и идейном содержании романа, посвящена окружению Достоевского и общественной жизни Старой Руссы его эпохи. Совсем недавно, с 20 по 22 апреля, здесь состоялись международные чтения "Произведения Достоевского в восприятии читателей ХХI века". "Такие чтения проходят в Старой Руссе с 1983 года. К нам едут со всех уголков России и из-за границы. Европейцы, японцы, китайцы – на последних выступала китаянка в Zoom: делилась своим видением того, как Достоевский раскрывает загадочную русскую душу. В этом году мы празднуем 200-летие Федора Михайловича, и весь год пройдет под его знаком", - рассказывает Юлия Юхнович. Город живописен: река в обрамлении раскидистых деревьев, купола церквей, сохранившаяся старинная застройка… Иностранные туристы с удовольствием выбирают пешеходные маршруты. И, наряду с российскими гостями, непременно посещают еще один музей Старой Руссы – "Усадьбу средневекового рушанина". Здесь прямиком попадаешь в XIII век: хоромы, житница, дровница, солеварня, баня по-черному – все это точные копии-реконструкции древнего крестьянского быта. Клеть, зыбка, заячья шкурка: нравы и причуды рушан"Почему жители города называются рушанами? Когда-то по нашим рекам проходил великий торговый путь "из варяг в греки". Он начинался в Новгороде, и вот оттуда приплыли к нам купцы из Индии – они-то и стали называть нас рушанами. В переводе с санскрита рушана – это грязь. Но мы не в грязи выросли, а на грязи – на бальнеологических лечебных грязях", - приветствует гостей экскурсовод Вера Маслобоева. О быте средневековых рушан рассказывает бойко, сыплет шутками."Вот эта маленькая избушка называется клеть. По-новгородски клео – сжимать. Маленькая крепость: укрепленная бревенчатая крыша, двойной пол – не что иное, как женский гардероб. Там рушанка хранила свои наряды и украшения: чтобы хороняка-сосед не залез, тесовую крышу не разобрал, шубейку не спер. Одежда на всю семью, холсты, праздничная посуда – все хранилось там. Почему? А вспомните, как топилась наша Русь. До XVI века и Московия, и Новгородская республика, и Псковская – все по-черному. А рушанки были превеликие модницы. "Мне в Новгород ехать, на ярмарку – за парчой или жемчугом, а от меня дымом пахнет – ни боже мой!", - живописует экскурсовод. Как дома строили, зерно хранили, из чего хлеб пекли и чай заваривали, что ели и чем парили, как соль варили и чем лечили – во всем у рушан свои секреты. Заслушаешься! Лучший чай – березовый, лучший веник для бани – ольховый, таким и воина после тяжких ранений поднимали, лучший воск – с болотных трав, чтобы в храме все благоухало; окошко пузырем сома закрывали, а конфеты детям из свеклы делали. "Вот мы с вами в зимней избе. Глинобитная печь: полати, закуток – это вы знаете. А что такое зыба? По-новгородски зыбать – сладко спать. Кто сладко спит? Дети. Вот она зыбка – колыбель. Чем она выложена – заячьими шкурками. Пушнины у нас много. Вообще символ новгородской земли – медведь, а на гербе нашего города два медведя варят соль. Много лис у нас, енотов, белок, куниц, сейчас и рысь есть, а раньше еще соболя да горностаи водились. До XVI века зайчатину рушане не ели. Как гласит берестяная грамота, в Новгородчине, попадая в село, зайцы дохнут от тоски. Ну идет охотник, проверяет силки – заяц давно лежит, мясо испорчено, есть нельзя. Снимал шкуру. А на рубеже XVI-XVII веков приходит Никон - он в то время строил Иверский монастырь на Валдае. "Подать зайчатину на стол!" "А мы ее не едим". И издает указ: "Зайца бить из лука. Подавать на стол роженицам, детям и воинам после битвы". Сейчас мы знаем, что мясо это диетическое", - замечает экскурсовод. А как еще рушане заячью шкурку использовали?.. Придумают же такое! "Не поверите: это была зимняя туалетная бумага, одноразовая. Уже в XVIII веке приехала к нам Екатерина Вторая – она здесь солеваренный завод строила. Бумага уже давно была! А она на постое у купца жила, он, видать, ортодокс был. Она его спрашивает: "А что у тебя тут за шкура, до потолка выложена?". Он ей: "Матушка, прости – это бумага туалетная, запасы". Она в руках помяла: "Какая прелесть!". Так Русса на несколько лет вперед была обеспечена подрядом – для других целей, конечно. К тому времени наши рушане ловили беляка зимой – тонко-тонко выделывали шкурку и по льду, на санях отправляли в Зимний дворец", - хвалится рассказчица. Отдельная тема – своеобразные рушанские названия, закрепившиеся в устойчивых разговорных выражениях, хорошо нам знакомых. Каких? Приезжайте – узнаете. Кстати, у белорусских журналистов они тоже на слуху. "В таких музеях всегда интересен местный колорит и подача. Судя по всему, рушане были оригиналами. И словечки у них забавные. Много любопытных нюансов, и в этом своеобразии своя прелесть. Вообще, город порадовал. Интересно осознавать, что тут жил и творил Достоевский, ходил по булыжной мостовой, по этим улицам – и не только он, но и прототипы его героев. Чувствуется реальность места, его историческая ценность. И музей Достоевского здесь очень интересный, глубокий, насыщен артефактами эпохи и передает атмосферу личного пространства писателя", - поделился впечатлениями о Старой Руссе коллега из Минска.

новгородская область

старая русса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федор достоевский, новгородская область, старая русса