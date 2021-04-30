https://ria.ru/20210430/pozhar-1730680600.html

В Екатеринбурге девочку спасли из горящей квартиры на 17-м этаже

В Екатеринбурге девочку спасли из горящей квартиры на 17-м этаже

Девочка в Екатеринбурге спасалась от пожара на карнизе на 17-м этаже, пожарные сняли ее оттуда и передали медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:50

2021-04-30T13:50

2021-04-30T14:22

хорошие новости

свердловская область

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730689926_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e91b1a1664934cd0db09ef16d39aa8f6.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Девочка в Екатеринбурге спасалась от пожара на карнизе на 17-м этаже, пожарные сняли ее оттуда и передали медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.Сообщение о возгорании в жилом доме по улице Колмогорова поступило в 10:52 по местному времени (08:52 мск)."Наши подразделения прибыли на место пожара через шесть минут после поступления вызова. Поднялись на 17-й этаж. Было очень сильное задымление. Чтобы попасть в квартиру, им пришлось использовать специнструмент. После того как они в квартиру проникли, девочку с карниза сняли, при помощи маски-самоспасателя вывели ее на улицу и передали бригаде медиков", — рассказал собеседник агентства.По его данным, девочка не пострадала.До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек, из них шестеро детей. На площади десять метров в квартире горели личные вещи. За 20 минут возгорание удалось потушить. В борьбе с огнем участвовал 31 пожарный. Причины случившегося выясняются.

https://ria.ru/20210329/pozhar-1603376256.html

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Девочка спасается от пожара на карнизе 17-го этажа Девочка в Екатеринбурге спасалась от пожара на карнизе на 17-м этаже, пожарные сняли ее оттуда и передали медикам. Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Колмогорова поступило в 10:52 по местному времени (08:52 мск) в пятницу, 30 апреля. 2021-04-30T13:50 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, екатеринбург, происшествия