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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210430/pozhar-1730680600.html
В Екатеринбурге девочку спасли из горящей квартиры на 17-м этаже
В Екатеринбурге девочку спасли из горящей квартиры на 17-м этаже
Девочка в Екатеринбурге спасалась от пожара на карнизе на 17-м этаже, пожарные сняли ее оттуда и передали медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:50
2021-04-30T14:22
хорошие новости
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Девочка в Екатеринбурге спасалась от пожара на карнизе на 17-м этаже, пожарные сняли ее оттуда и передали медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.Сообщение о возгорании в жилом доме по улице Колмогорова поступило в 10:52 по местному времени (08:52 мск)."Наши подразделения прибыли на место пожара через шесть минут после поступления вызова. Поднялись на 17-й этаж. Было очень сильное задымление. Чтобы попасть в квартиру, им пришлось использовать специнструмент. После того как они в квартиру проникли, девочку с карниза сняли, при помощи маски-самоспасателя вывели ее на улицу и передали бригаде медиков", — рассказал собеседник агентства.По его данным, девочка не пострадала.До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек, из них шестеро детей. На площади десять метров в квартире горели личные вещи. За 20 минут возгорание удалось потушить. В борьбе с огнем участвовал 31 пожарный. Причины случившегося выясняются.
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свердловская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Девочка спасается от пожара на карнизе 17-го этажа
Девочка в Екатеринбурге спасалась от пожара на карнизе на 17-м этаже, пожарные сняли ее оттуда и передали медикам. Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Колмогорова поступило в 10:52 по местному времени (08:52 мск) в пятницу, 30 апреля.
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свердловская область, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге девочку спасли из горящей квартиры на 17-м этаже

13:50 30.04.2021 (обновлено: 14:22 30.04.2021)
 
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Девочка в Екатеринбурге спасалась от пожара на карнизе на 17-м этаже, пожарные сняли ее оттуда и передали медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Сообщение о возгорании в жилом доме по улице Колмогорова поступило в 10:52 по местному времени (08:52 мск).
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"Наши подразделения прибыли на место пожара через шесть минут после поступления вызова. Поднялись на 17-й этаж. Было очень сильное задымление. Чтобы попасть в квартиру, им пришлось использовать специнструмент. После того как они в квартиру проникли, девочку с карниза сняли, при помощи маски-самоспасателя вывели ее на улицу и передали бригаде медиков", — рассказал собеседник агентства.
По его данным, девочка не пострадала.
До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек, из них шестеро детей. На площади десять метров в квартире горели личные вещи. За 20 минут возгорание удалось потушить. В борьбе с огнем участвовал 31 пожарный. Причины случившегося выясняются.
 
Хорошие новостиСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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