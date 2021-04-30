Депутат объяснил, для кого будет опасен отказ от "Северного потока — 2"
05:40 30.04.2021 (обновлено: 10:54 30.04.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкРабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT рассказал, кому навредит остановка строительства газопровода "Северный поток — 2" по резолюции Европарламента.
По мнению политика, пострадавшими от остановки российского газопровода станут простые граждане стран Евросоюза.
"Это заявление не вызывает удивления. Другой вопрос, как поведут себя европейские политики <…> А избиратели с недоумением следят за этим, не понимая, почему они должны из своего кармана оплачивать чьи-то политические игры", — заявил Бальбек.
Европарламент призвал страны Евросоюза снизить зависимость от российских энергоресурсов, а также остановить реализацию проекта "Северный поток — 2", говорится в резолюции ЕП по итогам дебатов на пленарной сессии в четверг. Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.