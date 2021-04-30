https://ria.ru/20210430/potok-1730606699.html

Депутат объяснил, для кого будет опасен отказ от "Северного потока — 2"

Депутат объяснил, для кого будет опасен отказ от "Северного потока — 2"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT рассказал, кому навредит остановка строительства газопровода "Северный поток — 2" по резолюции Европарламента. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T05:40

2021-04-30T05:40

2021-04-30T10:54

россия

европарламент

северный поток — 2

руслан бальбек

госдума рф

евросоюз

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT рассказал, кому навредит остановка строительства газопровода "Северный поток — 2" по резолюции Европарламента.По мнению политика, пострадавшими от остановки российского газопровода станут простые граждане стран Евросоюза.Европарламент призвал страны Евросоюза снизить зависимость от российских энергоресурсов, а также остановить реализацию проекта "Северный поток — 2", говорится в резолюции ЕП по итогам дебатов на пленарной сессии в четверг. Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20210429/rezolyutsiya-1730562170.html

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россия, европарламент, северный поток — 2, руслан бальбек, госдума рф, евросоюз, сша, украина, в мире