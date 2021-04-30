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Депутат объяснил, для кого будет опасен отказ от "Северного потока — 2"
Депутат объяснил, для кого будет опасен отказ от "Северного потока — 2"
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT рассказал, кому навредит остановка строительства газопровода "Северный поток — 2" по резолюции Европарламента. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T05:40
2021-04-30T10:54
россия
европарламент
северный поток — 2
руслан бальбек
госдума рф
евросоюз
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT рассказал, кому навредит остановка строительства газопровода "Северный поток — 2" по резолюции Европарламента.По мнению политика, пострадавшими от остановки российского газопровода станут простые граждане стран Евросоюза.Европарламент призвал страны Евросоюза снизить зависимость от российских энергоресурсов, а также остановить реализацию проекта "Северный поток — 2", говорится в резолюции ЕП по итогам дебатов на пленарной сессии в четверг. Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.
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россия, европарламент, северный поток — 2, руслан бальбек, госдума рф, евросоюз, сша, украина, в мире

Депутат объяснил, для кого будет опасен отказ от "Северного потока — 2"

05:40 30.04.2021 (обновлено: 10:54 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкРабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Рабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT рассказал, кому навредит остановка строительства газопровода "Северный поток — 2" по резолюции Европарламента.
По мнению политика, пострадавшими от остановки российского газопровода станут простые граждане стран Евросоюза.

"Это заявление не вызывает удивления. Другой вопрос, как поведут себя европейские политики <…> А избиратели с недоумением следят за этим, не понимая, почему они должны из своего кармана оплачивать чьи-то политические игры", — заявил Бальбек.

Европарламент призвал страны Евросоюза снизить зависимость от российских энергоресурсов, а также остановить реализацию проекта "Северный поток — 2", говорится в резолюции ЕП по итогам дебатов на пленарной сессии в четверг. Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 18:45
В Германии назвали резолюцию ЕП по "Северному потоку — 2" театром абсурда
 
РоссияЕвропарламентСеверный поток — 2Руслан БальбекГосдума РФЕвросоюзСШАУкраинаВ мире
 
 
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