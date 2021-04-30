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https://ria.ru/20210430/posolstvo-1730729191.html
МИД объяснил ограничения в работе посольства США неумением работать
МИД объяснил ограничения в работе посольства США неумением работать
Решение посольства США в Москве прекратить обрабатывать заявки на неиммиграционные визы выглядит как проявление архаичности, говорится в сообщении МИД в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:38
2021-04-30T22:22
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Решение посольства США в Москве прекратить обрабатывать заявки на неиммиграционные визы выглядит как проявление архаичности, говорится в сообщении МИД в Telegram."В качестве причины называется вынужденное сокращение "местного персонала". Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать", - отметили дипломаты.В МИД напомнили, что американское посольство и ранее работало многомесячными задержками, а ожидание "интервью" у консула составляло до годаДля сравнения, отмечается в публикации, в российских консульских учреждениях срок оформления виз остался прежним – до 10 дней."Откровенно глупо звучат американские сетования на то, что новая реальность, не предполагающая найм "помощников" для выполнения служебных обязанностей, якобы стала для Вашингтона неожиданностью", - подчеркнули в министерстве.Дипломаты добавили, что на недружественные шаги Вашингтона в Москве всегда реагировали сдержанно и всегда заранее предупреждали о последствиях.Кроме того, при диспропорции в пользу персонала американских миссий в России и блокировке адекватной консульской работы в РФ становится очевидно, что коллеги из США в России занимались отнюдь не только дипломатической работой, указали в МИД РФ.Вашингтону ничто не препятствует доукомплектовать штат посольства, чтобы возобновить нормальную консульскую работу - 175 человек, согласно квоте, смогут быть наняты из числа обладателей американских паспортов, заключили дипломаты.МИД подсчитал, что "без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нем (посольстве - ред.) останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами". "Квота же для США сейчас составляет 455 человек, то есть не проблема восполнить возникший "дефицит" и возобновить нормальную консульскую работу",- отметили в МИД.Посольство США в России с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня.США в середине апреля ввели очередную порцию санкций против России, под удар попали и российские дипломаты. Вашингтон заявил, в частности, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии, дав им на сборы месяц.Российские ответные меры не заставили себя долго ждать. Москва, признав, что не имеет соразмерных рычагов влияния на США в финансовой сфере, решила серьезно ограничить работу американских дипмиссий в России. Помимо зеркальной высылки 10 американских дипломатов, Россия объявила, что прекращает деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, и вводит персональные санкции против восьми действующих и бывших чиновников администрации США.Кроме того, американской дипмиссии больше не разрешат нанимать на работу россиян, а остающимся в РФ американским дипломатам ограничат свободу передвижения по стране, денонсировав двустороннее соглашение "об открытой суше". Кроме того, РФ решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников госдепа в РФ, сведя к минимуму количество выдаваемых с этими целями российских виз - не более 10 в год.
https://ria.ru/20210430/posolstvo-1730669481.html
https://ria.ru/20210430/obnulenie-1730666091.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, сша, в мире

МИД объяснил ограничения в работе посольства США неумением работать

16:38 30.04.2021 (обновлено: 22:22 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Решение посольства США в Москве прекратить обрабатывать заявки на неиммиграционные визы выглядит как проявление архаичности, говорится в сообщении МИД в Telegram.
"В качестве причины называется вынужденное сокращение "местного персонала". Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать", - отметили дипломаты.
В МИД напомнили, что американское посольство и ранее работало многомесячными задержками, а ожидание "интервью" у консула составляло до года
Для сравнения, отмечается в публикации, в российских консульских учреждениях срок оформления виз остался прежним – до 10 дней.
"Откровенно глупо звучат американские сетования на то, что новая реальность, не предполагающая найм "помощников" для выполнения служебных обязанностей, якобы стала для Вашингтона неожиданностью", - подчеркнули в министерстве.
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В Кремле оценили решение посольства США не выдавать неиммиграционные визы
Дипломаты добавили, что на недружественные шаги Вашингтона в Москве всегда реагировали сдержанно и всегда заранее предупреждали о последствиях.
Кроме того, при диспропорции в пользу персонала американских миссий в России и блокировке адекватной консульской работы в РФ становится очевидно, что коллеги из США в России занимались отнюдь не только дипломатической работой, указали в МИД РФ.
Вашингтону ничто не препятствует доукомплектовать штат посольства, чтобы возобновить нормальную консульскую работу - 175 человек, согласно квоте, смогут быть наняты из числа обладателей американских паспортов, заключили дипломаты.
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МИД подсчитал, что "без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нем (посольстве - ред.) останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами". "Квота же для США сейчас составляет 455 человек, то есть не проблема восполнить возникший "дефицит" и возобновить нормальную консульскую работу",- отметили в МИД.
Посольство США в России с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня.
США в середине апреля ввели очередную порцию санкций против России, под удар попали и российские дипломаты. Вашингтон заявил, в частности, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии, дав им на сборы месяц.
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Российские ответные меры не заставили себя долго ждать. Москва, признав, что не имеет соразмерных рычагов влияния на США в финансовой сфере, решила серьезно ограничить работу американских дипмиссий в России. Помимо зеркальной высылки 10 американских дипломатов, Россия объявила, что прекращает деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, и вводит персональные санкции против восьми действующих и бывших чиновников администрации США.
Кроме того, американской дипмиссии больше не разрешат нанимать на работу россиян, а остающимся в РФ американским дипломатам ограничат свободу передвижения по стране, денонсировав двустороннее соглашение "об открытой суше". Кроме того, РФ решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников госдепа в РФ, сведя к минимуму количество выдаваемых с этими целями российских виз - не более 10 в год.
 
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