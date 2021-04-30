https://ria.ru/20210430/posolstvo-1730729191.html
МИД объяснил ограничения в работе посольства США неумением работать
МИД объяснил ограничения в работе посольства США неумением работать
Решение посольства США в Москве прекратить обрабатывать заявки на неиммиграционные визы выглядит как проявление архаичности, говорится в сообщении МИД в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:38
2021-04-30T16:38
2021-04-30T22:22
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598068118_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_56e8f4c5ef35921144c6c5da25fc2326.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Решение посольства США в Москве прекратить обрабатывать заявки на неиммиграционные визы выглядит как проявление архаичности, говорится в сообщении МИД в Telegram."В качестве причины называется вынужденное сокращение "местного персонала". Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать", - отметили дипломаты.В МИД напомнили, что американское посольство и ранее работало многомесячными задержками, а ожидание "интервью" у консула составляло до годаДля сравнения, отмечается в публикации, в российских консульских учреждениях срок оформления виз остался прежним – до 10 дней."Откровенно глупо звучат американские сетования на то, что новая реальность, не предполагающая найм "помощников" для выполнения служебных обязанностей, якобы стала для Вашингтона неожиданностью", - подчеркнули в министерстве.Дипломаты добавили, что на недружественные шаги Вашингтона в Москве всегда реагировали сдержанно и всегда заранее предупреждали о последствиях.Кроме того, при диспропорции в пользу персонала американских миссий в России и блокировке адекватной консульской работы в РФ становится очевидно, что коллеги из США в России занимались отнюдь не только дипломатической работой, указали в МИД РФ.Вашингтону ничто не препятствует доукомплектовать штат посольства, чтобы возобновить нормальную консульскую работу - 175 человек, согласно квоте, смогут быть наняты из числа обладателей американских паспортов, заключили дипломаты.МИД подсчитал, что "без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нем (посольстве - ред.) останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами". "Квота же для США сейчас составляет 455 человек, то есть не проблема восполнить возникший "дефицит" и возобновить нормальную консульскую работу",- отметили в МИД.Посольство США в России с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня.США в середине апреля ввели очередную порцию санкций против России, под удар попали и российские дипломаты. Вашингтон заявил, в частности, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии, дав им на сборы месяц.Российские ответные меры не заставили себя долго ждать. Москва, признав, что не имеет соразмерных рычагов влияния на США в финансовой сфере, решила серьезно ограничить работу американских дипмиссий в России. Помимо зеркальной высылки 10 американских дипломатов, Россия объявила, что прекращает деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, и вводит персональные санкции против восьми действующих и бывших чиновников администрации США.Кроме того, американской дипмиссии больше не разрешат нанимать на работу россиян, а остающимся в РФ американским дипломатам ограничат свободу передвижения по стране, денонсировав двустороннее соглашение "об открытой суше". Кроме того, РФ решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников госдепа в РФ, сведя к минимуму количество выдаваемых с этими целями российских виз - не более 10 в год.
https://ria.ru/20210430/posolstvo-1730669481.html
https://ria.ru/20210430/obnulenie-1730666091.html
https://ria.ru/20210430/otnosheniya-1730671915.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598068118_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_d8b2ab26392e879f16b5f06c6d7ddbd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, сша, в мире
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Решение посольства США
в Москве
прекратить обрабатывать заявки на неиммиграционные визы выглядит как проявление архаичности, говорится в сообщении МИД в Telegram
.
"В качестве причины называется вынужденное сокращение "местного персонала". Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать", - отметили дипломаты.
В МИД напомнили, что американское посольство и ранее работало многомесячными задержками, а ожидание "интервью" у консула составляло до года
Для сравнения, отмечается в публикации, в российских консульских учреждениях срок оформления виз остался прежним – до 10 дней.
"Откровенно глупо звучат американские сетования на то, что новая реальность, не предполагающая найм "помощников" для выполнения служебных обязанностей, якобы стала для Вашингтона
неожиданностью", - подчеркнули в министерстве.
Дипломаты добавили, что на недружественные шаги Вашингтона в Москве всегда реагировали сдержанно и всегда заранее предупреждали о последствиях.
Кроме того, при диспропорции в пользу персонала американских миссий в России и блокировке адекватной консульской работы в РФ становится очевидно, что коллеги из США в России занимались отнюдь не только дипломатической работой, указали в МИД РФ.
Вашингтону ничто не препятствует доукомплектовать штат посольства, чтобы возобновить нормальную консульскую работу - 175 человек, согласно квоте, смогут быть наняты из числа обладателей американских паспортов, заключили дипломаты.
МИД подсчитал, что "без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нем (посольстве - ред.) останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами". "Квота же для США сейчас составляет 455 человек, то есть не проблема восполнить возникший "дефицит" и возобновить нормальную консульскую работу",- отметили в МИД.
Посольство США в России с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня.
США в середине апреля ввели очередную порцию санкций против России, под удар попали и российские дипломаты. Вашингтон заявил, в частности, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии, дав им на сборы месяц.
Российские ответные меры не заставили себя долго ждать. Москва, признав, что не имеет соразмерных рычагов влияния на США в финансовой сфере, решила серьезно ограничить работу американских дипмиссий в России. Помимо зеркальной высылки 10 американских дипломатов, Россия объявила, что прекращает деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, и вводит персональные санкции против восьми действующих и бывших чиновников администрации США.
Кроме того, американской дипмиссии больше не разрешат нанимать на работу россиян, а остающимся в РФ американским дипломатам ограничат свободу передвижения по стране, денонсировав двустороннее соглашение "об открытой суше". Кроме того, РФ решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников госдепа в РФ, сведя к минимуму количество выдаваемых с этими целями российских виз - не более 10 в год.