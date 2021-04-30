https://ria.ru/20210430/posolstvo-1730656385.html
Посольство США в России сокращает штат на 75%
Посольство США в России сокращает штат на 75%
Посольство США в России сократит численность консульского отдела на 75 процентов, следует из сообщения, опубликованного на сайте диппредставительства. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:19
2021-04-30T12:19
2021-04-30T16:33
россия
реакция на санкции
санкции
посольство сша в рф
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Посольство США в России сократит численность консульского отдела на 75 процентов, следует из сообщения, опубликованного на сайте диппредставительства.Также в посольстве заявили, что в "обозримом будущем" не будут предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей, а также услуги по обновлению паспортов.Отмечается, что эти меры якобы продиктованы действиями российских властей.Кроме того дипмиссия рекомендовала американцам с истекающей визой покинуть Россию до 15 июня. В середине апреля США расширили антироссийские санкции. В частности, Вашингтон объявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. В ответ Москва также пообещала выслать десять дипломатов. Кроме того, Россия объявила о прекращении деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, и введении персональных санкций против восьми действующих и бывших чиновников администрации США.
https://ria.ru/20210429/bayden-1730517135.html
https://ria.ru/20210428/konkurent-1730201430.html
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россия, реакция на санкции, санкции, посольство сша в рф, москва, сша, в мире
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Посольство США
в России
сократит численность консульского отдела на 75 процентов, следует из сообщения
, опубликованного на сайте диппредставительства.
Также в посольстве заявили, что в "обозримом будущем" не будут предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей, а также услуги по обновлению паспортов.
Отмечается, что эти меры якобы продиктованы действиями российских властей.
Кроме того дипмиссия рекомендовала американцам с истекающей визой покинуть Россию до 15 июня.
В середине апреля США расширили антироссийские санкции. В частности, Вашингтон объявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. В ответ Москва также пообещала выслать десять дипломатов. Кроме того, Россия объявила о прекращении деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, и введении персональных санкций против восьми действующих и бывших чиновников администрации США.