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Посольство США прекратит выдавать россиянам неиммиграционные визы
Посольство США прекратит выдавать россиянам неиммиграционные визы
Посольство США объявило о резком сокращении обслуживания россиян — консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:31
2021-04-30T12:03
россия
москва
сша
политика
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Посольство США объявило о резком сокращении обслуживания россиян — консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.Дипломаты отметили, что эти меры связаны с намерением российского правительства запретить американскому посольству нанимать на работу иностранных граждан.Как следует из сообщения, "в обозримом будущем" посольство не будет заниматься нотариальными услугами, выдавать документы о рождении за границей или продлевать паспорта. Тем, кому требуется новый американский паспорт, предлагается отправить запрос по электронной почте — если ситуация чрезвычайная."Мы сожалеем, что действия российского правительства вынудили нас сократить консульский персонал на 75 процентов, и будем стремиться предложить гражданам США столько услуг, сколько сможем", — заявила дипмиссия.В середине апреля Вашингтон ввел очередные санкции против России, а также объявил персонами нон грата десять российских дипломатов. Москва зеркально ответила на высылку и анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам.Кроме того, посольству США запретят нанимать на работу россиян, а остающимся в стране американским дипломатам ограничат свободу передвижения, денонсировав двустороннее соглашение "об открытой суше". Вдобавок Москва решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников Госдепа в Россию, сведя к минимуму количество выдаваемых для этого виз — не более десяти в год.
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россия, москва, сша, политика

Посольство США прекратит выдавать россиянам неиммиграционные визы

10:31 30.04.2021 (обновлено: 12:03 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на новом здании посольства США в Москве, расположенного по адресу: Большой Девятинский переулок, 8
Государственный флаг на новом здании посольства США в Москве, расположенного по адресу: Большой Девятинский переулок, 8 - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Посольство США объявило о резком сокращении обслуживания россиян — консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.

"С 12 мая посольство США в Москве сократит число предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные для граждан США и очень ограниченное количество иммиграционных виз, связанных с вопросами жизни и смерти", — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Дипломаты отметили, что эти меры связаны с намерением российского правительства запретить американскому посольству нанимать на работу иностранных граждан.
Как следует из сообщения, "в обозримом будущем" посольство не будет заниматься нотариальными услугами, выдавать документы о рождении за границей или продлевать паспорта. Тем, кому требуется новый американский паспорт, предлагается отправить запрос по электронной почте — если ситуация чрезвычайная.
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"Мы сожалеем, что действия российского правительства вынудили нас сократить консульский персонал на 75 процентов, и будем стремиться предложить гражданам США столько услуг, сколько сможем", — заявила дипмиссия.
В середине апреля Вашингтон ввел очередные санкции против России, а также объявил персонами нон грата десять российских дипломатов. Москва зеркально ответила на высылку и анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам.
Кроме того, посольству США запретят нанимать на работу россиян, а остающимся в стране американским дипломатам ограничат свободу передвижения, денонсировав двустороннее соглашение "об открытой суше". Вдобавок Москва решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников Госдепа в Россию, сведя к минимуму количество выдаваемых для этого виз — не более десяти в год.
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