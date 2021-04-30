https://ria.ru/20210430/posolstvo-1730629172.html

Посольство США прекратит выдавать россиянам неиммиграционные визы

Посольство США прекратит выдавать россиянам неиммиграционные визы

Посольство США объявило о резком сокращении обслуживания россиян — консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:31

2021-04-30T10:31

2021-04-30T12:03

россия

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сша

политика

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Посольство США объявило о резком сокращении обслуживания россиян — консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.Дипломаты отметили, что эти меры связаны с намерением российского правительства запретить американскому посольству нанимать на работу иностранных граждан.Как следует из сообщения, "в обозримом будущем" посольство не будет заниматься нотариальными услугами, выдавать документы о рождении за границей или продлевать паспорта. Тем, кому требуется новый американский паспорт, предлагается отправить запрос по электронной почте — если ситуация чрезвычайная."Мы сожалеем, что действия российского правительства вынудили нас сократить консульский персонал на 75 процентов, и будем стремиться предложить гражданам США столько услуг, сколько сможем", — заявила дипмиссия.В середине апреля Вашингтон ввел очередные санкции против России, а также объявил персонами нон грата десять российских дипломатов. Москва зеркально ответила на высылку и анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам.Кроме того, посольству США запретят нанимать на работу россиян, а остающимся в стране американским дипломатам ограничат свободу передвижения, денонсировав двустороннее соглашение "об открытой суше". Вдобавок Москва решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников Госдепа в Россию, сведя к минимуму количество выдаваемых для этого виз — не более десяти в год.

https://ria.ru/20210423/ukaz-1729717086.html

https://ria.ru/20210415/diplomatiya-1728380867.html

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