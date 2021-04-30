https://ria.ru/20210430/popova-1730777181.html
Попова рассказала о работе с прилетающими из Индии
Попова рассказала о работе с прилетающими из Индии
Количество прилетающих в РФ из Индии невелико, их отслеживают, для них выделен отдельный терминал в аэропорту, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T20:58
2021-04-30T20:58
2021-04-30T20:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Количество прилетающих в РФ из Индии невелико, их отслеживают, для них выделен отдельный терминал в аэропорту, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,7 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,3 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 208 тысяч человек.Она уточнила, что как минимум в течение трех дней после прибытия они находятся на самоизоляции. Никто с этими правилами не спорит, отметила Попова."Только один аэропорт, выделен специальный терминал, где мы с ними работаем, специальные мероприятия проведены и проводятся", - подчеркнула Попова.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия, общество